PSV’er Joey Veerman zal thuis tegen Rangers opnieuw de beste man zijn

Beeld Artur Krynicki

Een 6- voor André Ramalho

Benítez maakte natuurlijk een beslissende fout. Keepersfouten zijn zo zichtbaar dat de schuldvraag niet hoeft te worden gesteld. De fout van een verdediger kan na dertig seconden al vergetelheid zijn, ondanks fatale gevolgen. In het begin van de veertigste minuut, ik noteerde 39.10, gaf Ramalho een bal weg door hem over vijftien meter door het midden bij een Schot neer te leggen. Een halve minuut later maakten de Rangers gelijk. Het was een mooie aanval, die begon met het balverlies van de PSV’er. Er bestaan ook vrijwel onzichtbare en onmisbare hulplijnen. Teze schoof na een corner in een woud van benen de bal door de enkels van een Schot. Sangaré schoot hem erin. Ik geloof dat de assist pas in de vierde herhaling zichtbaar was. PSV gaat vermoedelijk winnen in Eindhoven. Joey Veerman zal dan opnieuw de beste man zijn.