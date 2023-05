PSV’er Joey Veerman schold niet, ging niet liggen rollen, noch schreeuwde hij als een speenvarken

Beeld Artur Krynicki

Joey Veerman met de vers veroverde KNVB-beker. Beeld Pro Shots

Een 8+ voor Joey Veerman

Op een zeker moment legde Klaassen Veerman neer. Veerman stond op, stofte zich af en nam de vrije trap. Verder deed hij niks. Hij schold niet, ging niet liggen rollen, noch schreeuwde hij als een speenvarken, zoals veel andere acteurs op het veld. Slechte acteurs waren het ook. De manier waarop Tadic, liggend op de grond, gewoontegetrouw het gras teisterde met zijn knuistjes, zou absoluut niet in goede aarde vallen bij stuntteam De Beukelaer. ‘Ga jij nog eerst nog maar een tijdje oefenen, knul. Dit lijkt nergens naar,’ zouden Hammie en Willem hem toevoegen. De meest onsportieve geste zag ik pas op sociale media. Heitinga kwam van de bank, liep naar voren en stak zijn hoofd uit, in de looplijn van de sprintende Xavi Simons, een poging tot intimidatie die even dom was als het niet willen oefenen op penalty’s.

