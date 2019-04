PSV en Ajax weer in punten gelijk na winst van PSV

Regerend kampioen PSV maakte zondag in de achtervolging op Ajax geen fouten. PSV was veel beter dan ADO Den Haag, maar nam pas laat afstand: 3-1.



Het was de vierde keer op rij dat PSV een dag later speelde dan Ajax. Tot puntenverlies leidde dat in thuiswedstrijden niet. Naast ADO zette PSV ook PEC Zwolle (4-0) en De Graafschap (2-1) aan de kant.



Tussendoor moest de regerend kampioen bij Vitesse wel genoegen nemen met een gelijkspel (3-3). Sinds die wedstrijd, nu twee weken geleden, is PSV het initiatief in de titelstrijd kwijt.



Ook komende week moet PSV weer in de achtervolging. Ajax speelt dinsdag al tegen Vitesse, terwijl de Eindhovenaren donderdag in Tilburg Willem II treffen. De laatste twee speelronden voetballen Ajax en PSV wel tegelijkertijd.