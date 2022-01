PSV blijft aan kop, Feyenoord laat punten liggen

Doelman Justin Bijlow kon in De Kuip meerdere malen redding bieden tegen Vitesse, maar een fout van zijn kant bleek beslissend voor de wedstrijd. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Volgende week treffen de nummers 1 en 2 van de ranglijst elkaar in Eindhoven. PSV heeft na negentien competitieduels 1 punt meer dan de titelverdediger Ajax.

Maximiliano Romero stond voor het eerst sinds zijn komst naar PSV, vier jaar geleden, aan de aftrap; concurrerende spitsen waren geblesseerd of afwezig vanwege hun deelname aan de Africa Cup. De Eindhovenaren trokken direct het initiatief naar zich toe en kwamen na 10 minuten spelen op voorsprong. Daar bleef het bij.

FC Groningen wist voor rust niets af te dwingen, maar was aan het begin van de tweede helft wel dicht bij de gelijkmaker. Een vrije trap van Laros Duarte belandde op de lat. Hoewel PSV verzuimde om door te drukken, kwam Groningen niet dichterbij.

Taaie tegenstander

Feyenoord was zaterdag verder op afstand van de koppositie geraakt doordat de Rotterdammers er opnieuw niet in slaagden van Vitesse te winnen. Trainer Arne Slot moet hebben gedacht aan zijn gesprek van de afgelopen dagen met Riechedly Bazoer over een transfer naar Feyenoord. De in Utrecht geboren en bij PSV opgeleide Bazoer is sterk aan de bal, raakt nergens van onder de indruk en gaat de strijd aan op alle onderdelen.

Toch was ook Bazoer deze wedstrijd niet foutloos in deze stroeve ontmoeting. De spelverdeler van Vitesse verloor bijvoorbeeld in de eerste fase na rust opeens de bal aan Linssen, al wist Feyenoord ook toen niet door te drukken.

Bazoer kan veel toevoegen aan Feyenoord, dat voor de winterstop uitstekend presteerde, maar nog weleens de creativiteit ontbeert om een duel open te breken.

Feyenoord wist dat het van de Arnhemmers moest winnen om in het spoor van PSV en Ajax te blijven, maar Vitesse bleek andermaal te taai voor de Rotterdammers. De treffer van Lois Openda, ver na rust, kwam uit het niets; hij profiteerde van een inschattingsfout van Justin Bijlow. De doelman van Oranje kwam uit in een situatie waar Marcus Pedersen de snelle Openda nog leek af te kunnen stoppen. Bijlow miste de bal en de Belg schoof de 0-1 binnen.

Vitesse stoomt op

Een gelijkmaker van Guus Til werd afgekeurd en ook een fraaie kopkans op de 1-1 ging verloren. Feyenoord moet er nu rekening mee houden dat Vitesse opstoomt naar de derde positie in de eredivisie. De kansen dat de beleidsbepalers in Arnhem hun beste speler Bazoer deze winter laten vertrekken naar De Kuip, zullen daarmee niet groter worden.