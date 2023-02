PSG-trainer Galtier liet passeren wat Ten Hag nooit zou overkomen

Beeld Artur Krynicki

Een 9+ voor Kylian Mbappé

Bij PSG gebeurt altijd wat. Het is wachten op het moment dat de hoofdrolspeler uit de nieuwe Franse comedy En Place, die zich afspeelt in een banlieue, in het Parc des Princes verschijnt. Jean-Pascal Zadi op de foto met Mbappé zou een dagenlang feest op de socials betekenen. Terwijl het verschijnen van technisch directeur Campos naast de dug-out van Galtier zomaar een scène in En Place zou kunnen worden. Deze satire gaat over macht en de kracht van het beeld. Campos maakte zichtbaar wie bij PSG de baas is. Het zegt alles over Galtier, een toptrainer in de subtop. Hij liet passeren wat Ten Hag nooit zou overkomen. Op het veld was het ook carnaval: Mbappé passeerde twee man van Lille via één poort en maakte het doelpunt. Daarna maakte hij er nog een. Bayern is er nog niet.

Kylian Mbappé (geheel rechts) van Paris Saint-Germain zondag in actie tegen Bafodé Diakité and Benjamin André (geheel links) van Lille. Beeld MOHAMMED BADRA / ANP / EPA

