Promes moet Ajax snelheid, assists en goals brengen

Promes was al eens eerder Ajacied, als jeugdspeler, maar hij moest de club op zijn zestiende verlaten. “De beroerdste en moeilijkste dag uit mijn leven,” zei de geboren Amsterdammer daar later over. Via HFC Haarlem kwam Promes bij FC Twente terecht, maar de weg naar boven vond hij in het seizoen 2012-2013 toen hij werd verhuurd aan Go Ahead Eagles. Daar trof hij Erik ten Hag als trainer.

“Ik heb een bijzondere band met Ten Hag. Hoe dat kan, geen idee. Ik mocht hem in het begin helemaal niet, eerlijk gezegd. Hij pakte me steeds aan, maar was wel de eerste trainer die echt tot me door wist te dringen.”

Zijn sterke periode die daarop volgde bij FC Twente leverde de snelle aanvaller een transfer op naar Spartak Moskou. In vier jaar werd hij twee keer uitgeroepen tot speler van het jaar. In 2017 werd hij kampioen met Spartak, in 2018 topscorer van Rusland.

Oranje

Onder bondscoach Danny Blind maakte Promes geregeld zijn opwachting in het Nederlands elftal. Blind is tegenwoordig commissaris technische zaken bij Ajax. Als lid van de rvc moet hij zijn goedkeuring geven voor transfers boven de 5 miljoen euro. Ajax tast diep in de buidel voor Promes: Spartak telde al 15 miljoen euro voor hem neer en Sevilla, zijn huidige club, 21 miljoen. Het transferbedrag dat Ajax betaalt ligt ook rond de 20 miljoen euro.

Promes speelde pas een jaar voor Sevilla. Hij werd in Andalusië vooral opgesteld als aanvallende back in een 3-5-2 systeem. “Het is een seizoen geworden met ups en downs, een dubbel gevoel. Puur volgens de statistieken is het niet zo goed als mijn vorige jaar bij Spartak. Maar al met al ben ik niet helemáál ontevreden, zo’n eerste jaar is aanpassen.”



De club wist dat Promes niet nog een seizoen in zo’n verdedigende rol wilde spelen. Hij had nog een contract voor vier jaar. De nieuwe trainer, Julen Lopetegui, was bereid om Promes te laten gaan.

Beeld AP

Overwinning

Gevraagd naar de naam van Promes zei Ten Hag onlangs in Voetbal International dat de aanvaller bij de club zou passen. ‘Natuurlijk heeft Quincy het Ajax-dna. Hij is technisch vaardig, creatief, heeft scorend vermogen en toont altijd lef en moed. Daarbij is hij een hartstikke positieve jongen. Als hij ergens binnenkomt, gebeurt er altijd wat. Bij Quincy is het glas altijd halfvol.’

Voor technisch directeur Marc Overmars is de komst van Promes een overwinning. Binnen een jaar tijd werden er al twee beoogde linksbuiten voor zijn neus weggekaapt. Richarlison koos op het laatste moment voor Watford en ook de Mexicaan Diego Lainez ging op de valreep naar een andere club: Betis Sevilla. Justin Kluivert, die een jaar geleden werd verkocht aan AS Roma, krijgt nu dus eindelijk een opvolger. Een eentje die past in het profiel; Overmars zoekt vooral ervaren Nederlandse voetballers, met de status van Oranjespeler.