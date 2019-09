Promes maakt tegen Lille (3-0) zijn belofte waar: goal

Quincy Promes viert zijn goal (1-0) tegen Lille. Beeld BSR Agency

Op de vraag wat Quincy Promes denkt toe te kunnen voegen aan het spel van Ajax, antwoordde de aanvaller: “Assists en goals.” In de eerste poulewedstrijd in de Champions League was het na achttien minuten raak.

Hoe trof Promes doel?

Met een subtiel kopballetje. Publiekslieveling Nicolás Tagliafico draaide de bal met links fraai voor. Promes stond op de goede plek. Dat is zijn kracht als nummer 10, de positie achter diepe spits Dušan Tadić. Hij kruipt slim in de ruimte achter de defensie.

Is Promes zo’n goalgetter dan?

Op die manier heeft hij al heel wat treffers gemaakt. Vooral bij Spartak Moskou schoot hij met scherp. In de Russische competitie maakte hij in 135 wedstrijden 66 doelpunten en hij gaf 34 beslissende voorzetten. Zijn spel is wat ongepolijst, soms iets te onrustig, maar daar staat tegenover dat hij voortdurend in beweging is en bij balverlies enorm veel arbeid levert voor de ploeg.

Hoe was de hernieuwde kennismaking van Ajax met de Champions League?

Het smaakte naar meer. De tweede helft was smullen geblazen, met de 2-0 van Edson Álvarez als hoogtepunt: de pass van Lisandro Martínez, de aanname en de steekbal van David Neres en de prachtige wijze waarop de Mexicaan de bal glijdend in de bovenhoek werkte.

Haalde Ajax het niveau van vorig seizoen?

Aanvallend leek het soms zelfs nog soepeler te gaan. Maar er was defensief ook reparatiewerk nodig. Van keeper André Onana, die drie bijna zekere doelpunten voorkwam, en van voorstopper Joël Veltman, die zich vakkundig ontfermde over de sterke topscorer van Lille, Victor Osimhen.

Minpuntjes?

De trukendoos ging wel heel snel open na de 2-0. Het was wel vermakelijk, al die hakballetjes en panna’s, maar zoals meestal zette dat ook de tegenstander op scherp. Het leidde zelfs bijna tot de 2-1. Maar voordat de wedstrijd echt op zijn kop ging, haalde Tagliafico met zijn specialiteit alle spanning uit het duel: uit een corner van Hakim Ziyech kopte hij snoeihard raak.