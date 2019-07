Promes: ‘Ik wil bij Ajax de andere Quincy tonen’

Na vijf seizoenen in het buitenland is Quincy Promes (27) terug in Nederland. Terug in zijn stad, en bij zijn club, aast de ervaren aanvaller met Ajax op nieuw succes. ‘Ik begrijp nu waarom het hier voor mij op mijn 16de ophield.’

Herman Pinkster moet tegenwoordig twee keer kijken als hij Quincy Promes hoort praten. De huidige elftalbegeleider van Ajax was ruim tien jaar geleden als leider actief in de jeugdopleiding. Daar maakte hij dagelijks de grillen van de jonge Promes mee. Een Amsterdams bluffertje, altijd maar weer op zoek naar kattenkwaad en helemaal vol van zichzelf. Na zes jaar in de jeugdopleiding werd in 2008 zijn talent erkend, maar was hij door zijn gedrag niet langer te handhaven.

“Herman ziet een heel andere Quincy dan die hij kende,” begint Promes (27) tussen de besneeuwde bergtoppen van Salzburgerland. “Ik begrijp nu echt volledig waarom het voor mij op mijn 16de ophield bij Ajax. Ik was een Amsterdams jochie dat dacht dat alles maar kon. Écht een mannetje, met een grote mond, dat zich niets wijs liet maken. Daarin ging ik soms te ver en voor Ajax was op een gegeven moment de maat vol. Ze hadden gelijk. Als ik eerlijk terugkijk, had ik een realitycheck nodig.”

Erik ten Hag

Wat volgde was een wonderlijke rondgang door voetballand. Na Ajax trok Promes langs Haarlem, Go Ahead Eagles, FC Twente, Spartak Moskou (Rusland) en Sevilla (Spanje).

Het moment van de metamorfose kan de aanvaller zich nog precies herinneren. “Dat was onder Erik ten Hag, in mijn jaar bij Go Ahead Eagles. Daar is het allemaal begonnen. Hij eiste zo veel van me, elke dag opnieuw. De trainer schudde me wakker, liet me inzien dat ik veel meer uit mijn kwaliteiten kon halen. Maar dan moest in mijn hoofd de knop om. Ik moest gaan leven voor het voetbal, volwassen worden. Hij wist me te raken en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.”

De aanwezigheid van Ten Hag speelde ook zeker mee in zijn keuze om terug naar Ajax te gaan. “Hij kent me heel goed en weet wat ik wel en niet kan. Dat voelt ook nu vertrouwd, maar hij spaart me zeker niet. Integendeel. Nog altijd pakt hij me flink aan als hij dat nodig acht. Dat is alleen maar goed en ik geef geen grote mond terug. Dat was in mijn vorige periode bij Ajax wel anders.”

Wilde jaren afgeschud

Promes houdt nog altijd van een geintje, maar de wilde haren heeft hij van zich afgeschud. Vastberaden als hij is om bij zijn geliefde club te schitteren en prijzen te pakken. “Ik ben een jongen van de stad, heb in mijn jeugd volgens mij in elke wijk gewoond. Eerst in Amsterdam-West, Osdorp, daarna in Oost, Zuid en Noord, zat op school in de Bijlmer. De stad heeft weinig verrassingen voor me en het voelt meteen weer heel vertrouwd.”

Sinds vorige maand woont Promes na vijf buitenlandse jaren met zijn gezin weer in de hoofdstad. Samen met zijn vriendin en drie kinderen, dochters Alaney (6) en Aaliyah (5) en zoontje Noaquin (2), pakt hij het Nederlandse leven weer makkelijk op. “Voor mij is dit écht thuiskomen. Weer even snel bij een familielid of vriend langs kunnen gaan, dat heb ik in al die jaren wel het meest gemist. Ook kleine dingen, zoals de taal, voelen prettig. Mijn oudste twee kinderen gingen naar een internationale school, spreken daardoor nu meerdere talen, en voor hen is het ook leuk om in Nederland te zijn. Het voelt allemaal goed. Ik ben blij dat ik terug ben om nu bij Ajax de andere Quincy te tonen.”