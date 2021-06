Project-Traoré van Ajax niet geslaagd: transfer naar Sjachtar Donetsk

Ajax-speler Lassina Traoré Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Op 4 januari 2019 maakte Ajax officieel bekend dat de club spits Lassina Franck Traoré had overgenomen van filiaalclub Ajax Cape Town. “Lassina heeft iets wat lang niet alle Afrikaanse voetballers hebben: een verfijnd schot,” zei Marc Overmars, de technisch directeur van Ajax destijds.

“Hij kan met de binnenkant van zijn voet heel precies en toch nog hard op doel schieten. Hij kan ook goed een bal afschermen, meevoetballen en heeft oog voor zijn medespelers. Belangrijk, want een spits van Ajax moet alles kunnen. Ik zeg niet dat hij alles al kan, maar hij pakt dingen wel snel op. Dat is belangrijk. Op weg naar de top wordt 50 procent bepaald door kwaliteit. De andere helft is mentaliteit.”

Project-Traoré

Traoré was een tip van zaakwaarnemer Ron Groener. Hij had de jonge voetballer aan het werk gezien op de voetbalschool van oud-Twentespeler Rahim Ouédraogo in Burkina Faso. Tijdens een stageperiode bij Ajax raakte Overmars overtuigd van het talent van de spits, maar de transferregels stonden een overgang naar Ajax op dat moment in de weg. Het was namelijk onmogelijk om Traoré voor zijn achttiende naar Nederland te halen. Er werd gekozen voor een tussenstap: Ajax Cape Town.

Als voetballer was Traoré nog een ruwe diamant toen hij op zijn zestiende door Ajax bij Cape Town werd ondergebracht. Een talent dat niet alleen voetbaltechnisch en -tactisch nog veel moest leren, maar ook bijgespijkerd moest worden over wat het betekent om een leven te leiden als prof: met structuur, met regelmaat. Traoré ging als student naar Zuid-Afrika. Wedstrijden spelen mocht hij niet, alleen trainen.

Ajax heeft er alles aan gedaan om het project-Traoré te laten slagen. Overmars: “Alles is gebeurd op basis van vertrouwen. We konden niets vastleggen. Pas op zijn achttiende konden wij Lassina een contract aanbieden.”

Concurrentie

In Amsterdam ging Traoré met sprongen vooruit. Hij leek afgelopen seizoen op een basisplaats af te stevenen. Hij maakte vijf goals in de 13-0 recordzege op VVV en hij scoorde in de Champions League tegen Atalanta Bergamo. Daarna werd het stil rondom Traoré.

“Het is moeilijk,” zei Traoré daar zelf over. “Ajax heeft veel goede spelers, de concurrentie is groot. Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel. Maar ik leer veel van hen, ze zien mij niet als een bedreiging.”

Uiteindelijk haalde Ajax in de winterstop met Sébastien Haller voor 22 miljoen een nieuwe spits. Ook de jonge Brian Brobbey passeerde Traoré in de pikorde. Het werd stilaan duidelijk dat het project-Traoré toch niet zou slagen bij Ajax, maar de club houdt er nog wel een behoorlijk transferbedrag aan over.