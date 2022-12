Profwielrenster Amy Pieters lag maanden in coma na een fietsongeluk: ‘De kans dat ze het zou halen, was heel klein’

Amy Pieters tijdens een trainingsrit in Spanje elf dagen voor het ongeluk. Beeld Dario Belingheri/Getty Images

Geen rollator. Geen stok. Geen krukken. Geen schouder om op te leunen. Alleen zijzelf en de overkant van de gymzaal, die kilometers ver weg leek. De eerste pasjes waren voorzichtig en klein, daarna nam ze steeds grotere. Haar kin stak de lucht in en de glimlach was niet van haar gezicht te beitelen. Ze liep, allemachtig, ze liep.

Een paar weken geleden is het inmiddels, de eerste keer dat Amy Pieters weer zelfstandig liep. Het was een doorbraak in haar revalidatieproces. De vorige keer dat ze dat deed, was iets meer dan een jaar geleden, toen ze in het Spaanse Calpe naar haar fiets wandelde voor een training met de Nederlandse baanselectie.

23 december 2021 had een dag moeten worden zoals zovele in het leven van een profwielrenster. Een ontbijtje in het hotel, als 30-jarige tussen de pensionado’s. Fietsbroek en shirtje aan, reepjes en een reservebandje in de achterzak. Een rondje over wegen waarover ze al zo veel vaker gefietst had. En af en toe een sprintje bij een plaatsnaambordje, zoals in vrijwel elke training, zoals vrijwel alle wielrenners doen. Er was maar één ding anders die decemberdag: vlak voor het bordje Xaló sloeg het noodlot toe.

Pieters trekt een sprintje tegen haar trainingsgenoten en komt in botsing met een van hen. Ze raakt van de weg; in de berm valt ze. Ze is direct buiten bewustzijn. Trainingsgenoten en passanten proberen haar te stabiliseren; er moet een traumahelikopter aan te pas komen om haar naar het ziekenhuis van Alicante te vliegen. Daar zien de artsen hoe groot de schade is. Pieters heeft een klaplong, gebroken ribben en beschadigde rugwervels, haar schedel is van twee kanten geraakt en er heeft zich een zwelling op haar hersenen gevormd die zo groot is dat er te veel druk op staat.

Pieters’ familie in Nederland krijgt een keuze voorgelegd die eigenlijk geen keuze is: óf Amy overlijdt ter plekke, óf ze proberen haar nog te opereren. Haar vriend Stefan Vreugdenhil: “Later zeiden ze dat ze haar alleen hebben geopereerd omdat ze jong en fit was. De kans dat ze het zou halen, was heel klein.’’

Coma

In de dagen waarop ze anders Kerstmis zou hebben gevierd en zou hebben getoost op het nieuwe jaar, vecht Amy Pieters voor haar leven in een Spaans ziekenhuis. Haar lichaam neemt al snel de beademing over, maar ze blijft in coma en niemand weet of ze ooit nog wakker zal worden. Ook als het eerste gevaar is geweken, blijft ze buiten bewustzijn. Haar coma duurt weken, maanden. Haar familie en vrienden, haar ploeggenoten en vrijwel de hele wielerwereld: iedereen leeft mee, maar niet veel mensen kunnen van nabij zien hoe het met haar gaat. Veel fans gaan ervan uit dat ze over niet al te lange tijd wel weer op de fiets zal stappen. Maar het is niet de vraag of ze wel of niet kan fietsen: het gaat om leven en overleven.

Om de druk te verlichten, wordt er een stuk uit Pieters’ schedel gezaagd. Dat wordt vervangen door een kunstmatige schedel, gemaakt met een 3D-printer. Halverwege januari wordt ze naar Nederland gevlogen. Eerst gaat ze naar een ziekenhuis, later naar een kliniek in Dordrecht. Ze is dan nog altijd niet bij bewustzijn. Wel lijkt haar lichaam te reageren op prikkels. Zo knijpt ze met haar linkerhand in die van haar geliefden. Op 15 maart is ze volgens de artsen officieel bij bewustzijn.

In de dagen en weken die volgen, wordt langzaam duidelijk waartoe ze wel en niet in staat is. Vooral fysiek doet Pieters de artsen soms versteld staan. Na een maandenlang coma is haar lichaam sterker dan verwacht. Met haar linkerkant kan ze al snel weer relatief veel, rechts loopt iets achter. Een groter probleem is dat haar spraakcentrum geraakt blijkt te zijn. Ze kan een beperkt aantal klanken uitbrengen, praten is niet mogelijk. Ze communiceert met gebaren, die niet altijd makkelijk te herkennen zijn. Bovendien wordt ze soms overvallen door een epileptische aanval, waardoor haar herstel stagneert.

Wielrennen op tv

Ze revalideert eerst in Dordrecht, later in Woerden. Vijf dagen per week, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ze leert haar handen, armen en benen, haar gezicht en haar stem weer te gebruiken. Ze krijgt logopedie, ze leert lopen, ze wordt uitgedaagd om een appel te schillen. Tussen de oefeningen door kaart ze het liefst. Pesten, patience. In die kaartpotjes is te zien hoe fanatiek ze is, hoe ze het nog steeds haat om te verliezen. In de weekends is ze thuis, in Zwanenburg, bij Vreugdenhil. Kijkt ze wielrennen op tv. Gaat ze mee boodschappen doen – ze gooit chocoladerepen in de kar als hij even niet kijkt.

Een hersentrauma is geen sleutelbeenbreuk of kapotte knie. Niemand weet precies wat de volgende stap is, wat de uitwerking is van een bepaalde behandeling – ook de artsen niet. Soms maakt Pieters in rap tempo progressie, soms staat ze stil. Er zijn momenten dat ze met geen mogelijkheid uit haar rolstoel te krijgen is. Dat ze niks wil, behalve met rust gelaten worden. Rouwfases, noemt de arts het. Het is een veel voorkomend verschijnsel in revalidaties: het moment dat het besef indaalt wat er allemaal is gebeurd.

Volgens Vreugdenhil zit zijn vriendin ‘op 50 procent van haar functies’, maar dat is de helft meer dan waartoe ze vlak na de val in staat was. En nog altijd gaat ze vooruit. Dat is ook te zien in haar gezicht. Een halfjaar geleden was er nauwelijks een uitdrukking op te lezen, leek ze soms een wassen beeld. Maar meer en meer is Amy weer Amy. Ze lacht veel, ze laat het merken als ze het ergens niet mee eens is.

Crowdfunding en veiling

Om haar revalidatie en de aanpassingen in en rond haar huis te bekostigen, is er een fonds opgericht. Via crowdfunding kan iedereen bijdragen aan Amy’s herstel. Het wordt van alle kanten ondersteund. Haar ploeggenoten halen geld op, maar ook haar voormalige concurrenten. Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten verkopen dozen vol fietskleding. Fabio Jakobsen veilt zijn Europese kampioensshirt, Riejanne Markus haar rood-wit-blauw, Remco Evenepoel stelt een regenboogtrui ter beschikking.

Het toont hoe Pieters’ situatie leeft in het peloton, misschien ook wel hoezeer renners beseffen dat het hen ook zomaar had kunnen overkomen. Dat het ongeluk altijd stiekem meelift op de bagagedrager.

Een tijdje geleden besloot Pieters dat ze per se de trap op wilde toen ze in het weekend thuis was. Ze wilde boven slapen, net als voorheen, in haar eigen bed. Haar vriend vroeg of ze het zeker wist. Voor haar was er geen twijfel. Ze moest en ze zou. Na een paar tredes gutste het zweet over haar rug en was ze buiten adem. Maar ze weigerde op te geven. Treetje voor treetje, stapje voor stapje. Een halfuur duurde de klim naar de top van de trap, maar ze haalde het.

Ook al duurt het soms even: ze komt er wel.