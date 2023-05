Primoz Roglic mikt op eindzege in Giro d’Italia 2023: ‘Ik kies bewust voor de races die nog ontbreken’

Primoz Roglic (33) wil een van de weinige gaten op zijn palmares dichten en de Giro d’Italia winnen. Zoals hij ook de Tour de France nog op zijn naam wil schrijven. ‘Ik wil niet zomaar verdwijnen, maar zoals wijn zijn: hoe ouder hoe beter.’

Primoz Roglic zit op bed in zijn hotelkamer op Tenerife, dicht bij de vulkaan El Teide. Fietsen, eten, rusten. Drie weken lang. Soms een boek lezen of tv-kijken. Meer afleiding is er niet. Geen probleem: het is genoegzaam bekend dat Roglic hoogtestages en trainingskampen geen enkel probleem vindt. “Ik geniet juist van die stille en rustige momenten. Thuis in Monaco kan dat niet.”

Anno 2023 is Roglic vader van twee jonge zoontjes en een van de meest gelauwerde wielrenners van zijn generatie. Olympisch goud op de tijdrit, drie eindzeges in de Vuelta, nagenoeg alle belangrijke rittenkoersen van een week, Luik-Bastenaken-Luik, etappezeges in alledrie de grote ronden.

Het maakt het doel bij zijn derde Girodeelname even helder als moeilijk: roze in Rome. “Natuurlijk moet je altijd alles pakken wat je kunt winnen, maar ik kies bewust voor de races die nog ontbreken. Dat zijn ook de mooiste uitdagingen.”

Ambities Tour de France

Na drie decepties op rij wil hij ook terugkeren naar de Tour de France. In 2020 werd hij in de afsluitende tijdrit uit de gele trui gereden door Tadej Pogacar (24). In de twee jaar daarna stapte hij uit na valpartijen. “Ik moet in supergoede vorm zijn en een beetje geluk hebben.” En dan de jonge garde verslaan. Renners als Pogacar of, zoals deze Giro, Remco Evenepoel (23). “Het is jammer voor ons oudjes dat ze steeds jonger en sterker worden. Ze drijven ons tot het uiterste. Ik wil niet zomaar verdwijnen, maar zoals wijn zijn: hoe ouder hoe beter.”

In zijn begindagen als ronderenner, in 2019, werd Roglic al eens derde in de Giro. Op zijn Roglic’: hij won de eerste twee tijdritten, reed de openingsweek in het roze en had lang zicht op de eindzege, maar valpartijen, andere pech en een ijzersterke Richard Carapaz bepaalden anders. Toch koestert Roglic die Giro. “Hoewel ik derde werd, kwam ik eruit als een winnaar. Ik heb toen veel over mezelf geleerd. Uiteindelijk gaat het er niet om of je tweede, derde of misschien tiende wordt. Als ik mijn best maar heb gedaan en alles heb gegeven.”

‘Supergoede tijdrijder’

De Giro was ook de wedstrijd waarin Roglic zijn eerste zege boekte als prof, bij de ploeg die toen nog TeamLottoNL-Jumbo heette. De complete Nederlandse pers was op 15 mei 2016 uitgerukt naar Chianti om Tom Dumoulin de tijdrit te zien winnen. Na ruim 40 kilometer door de regen was het Roglic die met een megafles rode wijn naar huis ging. “Tom had het geluk dat hij de eerste tijdrit won in Apeldoorn (Roglic finishte twee honderdsten later, red). Dus die tweede moest ik winnen. Mijn grootste zege tot dan toe. Ik was toen vooral een supergoede tijdrijder. Het is moeilijk te geloven dat ik ben uitgegroeid tot de renner die ik nu ben.”

Drie jaar voor die eerste tijdritzege reed hij met de kleine Sloveense ploeg Adria Mobil Coppi e Bartali. Het was Roglic’ eerste rittenkoers. “De tweede wedstrijd in mijn leven. Ik reed tegen Ivan Basso, dat soort renners. Na twee dagen kon ik de trap al niet meer opkomen. Zo moe. Ik zag niet eens wanneer de vlucht vertrok, want ik reed de hele dag alleen maar achteraan. Ik heb natuurlijk nooit vanaf jonge leeftijd gefietst. Ik was 24 en moest heel snel leren. De resultaten door de jaren heen bevestigden dat ik speciaal ben, echt goed. Dat geloof heeft me altijd gedreven.”

Een bloedende Roglic

Zoveel als Roglic gewonnen heeft, zoveel ongeluk is hij ook tegengekomen. Met als dieptepunt zijn val in de Vuelta, afgelopen zomer. Roglic begon in de laatste week aan een slotoffensief om rodetruidrager Evenepoel aan te vallen, maar ging in etappe 16 in de finishstraat van Tomares hard onderuit. Minutenlang zat een bloedende Roglic op het asfalt tegen een dranghek. Het bleek meer dan een valpartij, want al snel daarna werd besloten om een ingrijpende operatie uit te voeren, omdat Roglic’ linkerschouder te vaak uit de kom sprong. Het maakte zijn revalidatie langer en zwaarder, en hij begon te twijfelen of hij nog door moest als wielrenner.

“Op zo’n moment in Tomares heb je alleen maar klotegedachten in je kop. Je voelt pijn en wilt vooral dat alles weer normaal wordt. Dat je gezond wordt. Maar het duurt lang voordat je tot dat punt komt. Daarna begint pas het herstel. Na die schouderoperatie kon ik mijn linkerarm een tijd amper gebruiken. Ondertussen zoek je naar antwoorden en oplossingen. Ik heb de tijd genomen om mijn twijfels uit te zoeken, dat heeft voor een reset gezorgd. Ik ben blij dat ik weer wielrenner ben en maak het ook niet ingewikkelder dan het is: zolang ik ervan geniet, blijf ik doorgaan. Winnen is een groot deel van de lol en voorlopig gaat dat geweldig.”

Mount Everest

“Ik vind het grappig dat altijd gezegd wordt dat ik mentaal sterk ben. Ik beschouw mezelf niet per se als sterk of zwak. Ik probeer goed te onthouden wat de belangrijkste dingen in mijn leven zijn. Ik prijs mezelf gelukkig met een mooie familie. Voor Lora, mijn vrouw, maakt het niet uit of ik wielrenner ben of niet. Maar ze weet ook dat dit is wie ik ben en dat fietsen is wat ik het liefste doe. Natuurlijk zijn er momenten van teleurstelling, maar je hebt ook altijd de kracht om zaken om te draaien. Om te proberen positief te blijven.”

Tijdens zijn revalidatie las hij boeken van bergbeklimmer en ultraloper Kilian Jornet, die onder meer de Mount Everest beklom. “Ik zoek altijd naar mensen van wie je kunt leren en hoe je hun verhalen kunt toepassen in je eigen leven. En ik heb al tegen mijn vrouw gezegd dat ik wel een keer de Mount Everest wil doen. Maar alles op zijn tijd. Eerst naar de start van de Giro.”