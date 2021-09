Primoz Roglic is van eenzame klasse in Spanje

Primoz Roglic kan zondag met ruime voorsprong beginnen aan de afsluitende tijdrit, zijn specialiteit. Beeld AFP

In het mistige maanlandschap op weg naar de top van Altu d’El Gamoniteiru proberen de verliezers van de afgelopen weken alsnog hun blazoen op te poetsen. Bahrein, UAE en Movistar rijden om het hardst, maar Primoz Roglic geeft geen krimp en komt zonder kleerscheuren boven op de 1770 meter hoge berg, die voor het eerst is opgenomen in de Vuelta.

Alleen Miguel Ángél López is eerder bij de finish. Met een welgemikte aanval weet hij Movistar op de valreep de eerste ritzege van deze Vuelta te ­bezorgen – evenveel als UAE en Bahrein. Dagsucces als pleister op de wonde, aangezien de kopmannen van deze drie ploegen in het klassement niet opgewassen zijn tegen Roglic en zijn ploeg Jumbo-Visma.

Wielershow

Dat Roglic in de koninginnenrit van de Vuelta wat minder in de spotlights treedt, is niet zo vreemd. Zelf heeft hij weinig meer te bewijzen na de wielershow van een dag eerder op weg naar Lagos de Covadonga. In de eerste van twee bergetappes in Asturië trok concurrent Egan Bernal met nog 60 kilometer te gaan ten aanval. Roglic ging mee en bleek uiteindelijk met afstand de sterkste van de twee. “Ik heb niet nagedacht. Het was gewoon racen.”

Door solo boven te komen op Lagos de Covadonga tekende Roglic voor een van de hoogtepunten in de recente Vueltageschiedenis. Met ritzege nummer drie reed hij zich bovendien opnieuw naar de rode trui en deze machtsovername mag als definitief worden beschouwd.

Meer dan voorgaande jaren speelde Roglic een machtsspel in het klassement. Aangezien hij al na de proloog op dag één aan de leiding ging, was het voor hem vooral zaak zich met enig tactisch vernuft te verlossen van de rode leiderstrui – om die terug te pakken wanneer het hem uitkwam.

Met nog twee overgangsetappes en een bijna 34 kilometer lange tijdrit voor de boeg én een voorsprong van tweeënhalve minuut op Enric Mas kan goedbeschouwd alleen een ongeluk Roglic nog van een derde eind­zege afhouden. Zelf zei hij: “De inspanning van deze twee dagen zal iedereen voelen, plus die van de drie weken ervoor. En er komen nog zware etappes aan, maar hopelijk kunnen we het afmaken.”

Dominantie

Met een derde opeenvolgende eindzege schaart de Sloveen zich in een ­illuster rijtje. Alleen Roberto Heras (vier keer) won de Vuelta vaker. Alberto Contador deed het ook drie keer, maar niet achter elkaar, iets wat de Zwitser Tony Rominger begin jaren negentig wel lukte.

Cijfers onderstrepen de dominantie van Roglic de afgelopen jaren in de Vuelta het best. Op weg naar de top van Altu d’El Gamoniteiru droeg hij voor de 32ste keer de leiderstrui. ­Alleen Heras (36) en Alex Zülle (48) deden dat vaker. En van alle actieve renners wisten alleen Alejandro Valverde (13) en John Degenkolb (10) ­vaker een rit te winnen dan Roglic, die nu op acht etappezeges staat.

De overmacht van Roglic staat overigens niet op zichzelf. In zijn kielzog staan ook zijn ploeggenoten van ­Jumbo-Visma in de top van het klassement. Sepp Kuss staat nu zevende, daarachter volgen Steven Kruijswijk (14de) en Sam Oomen (20ste).