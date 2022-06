Primeur voor Max Verstappen: WK-leider boekt eerste zege in Canada na zinderende strijd met Carlos Sainz

Beeld AFP

Fernando Alonso had een dag eerder verrassend de tweede startplek veiliggesteld en kondigde aan dat hij bij de start ‘maximaal in de aanval’ zou gaan bij Max Verstappen richting bocht 1. Grote woorden die hij niet waar kon maken toen de lichten op het Circuit Gilles Villeneuve doofden, voornamelijk doordat de Nederlander uitstekend van zijn plek kwam.

Verstappen had vervolgens van niemand wat te duchten, totdat teamgenoot Sergio Pérez in de openingsfase al voor de tweede keer dit weekend uitviel. “I lost my engine,” zei de Mexicaan, waarop Verstappen zijn eerste pitstop besloot te maken. Hij stond de leiding in de wedstrijd daardoor af aan Carlos Sainz, maar kreeg de koppositie weer terug toen de Spanjaard hetzelfde deed nadat de Haas van Mick Schumacher er de brui aan gaf.

Zo was de orde vooraan hersteld, maar rusten kon Verstappen zeker nog niet. De coureurs zaten op verschillende strategieën en de Nederlander kwam in ronde 44 voor een tweede keer naar binnen. Spannend werd het pas écht toen Yuki Tsunoda zijn Alpha Tauri in de muur zette. Sainz kwam na een pitstop weer achter Verstappen terecht, maar had versere banden onder zijn Ferrari hangen. Diens teamgenoot Charles Leclerc, de nummer 3 in het WK, was intussen opgeklommen van de negentiende naar de zevende plek.

Zestien spannende rondjes bleven over. Daarin bleef Sainz telkens binnen DRS-afstand van Verstappen, die de deur vakkundig dichthield in zijn zoektocht naar een eerste Canadese zege. De wereldkampioen won het duel met de Spanjaard en slaagde zo in die missie. Wederom deed de Limburger goede zaken in de WK-stand. Hij won zijn zevende GP van het seizoen en liep 25 punten verder weg van teamgenoot Pérez. Ten opzichte van de als vijfde gefinishte Leclerc pakte hij er vijftien. De Monegask staat wel weer tweede in het kampioenschap, voordat we over twee weken naar Silverstone gaan.