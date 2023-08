Pover Ajax laat veel kansen op overwinning liggen

Beeld ANP

Trainer Maurice Steijn heeft er alle vertrouwen in dat hij op 1 september, als de transfermarkt gesloten is, wel over een selectie beschikt die serieus kan meestrijden om de prijzen. Hij rekent op nog minimaal twee verdedigers en misschien ook nog wel een aanvallende middenvelder. Tegen Excelsior kon hij nog geen beroep doen op de geschorste Steven Berghuis en de afgelopen week aangetrokken Chuba Akpom en Anton Graaei.

Vergeleken met vorige week tegen Heracles Almelo moest Kenneth Taylor op de bank plaatsnemen. Toch verscheen Ajax nog met zeven spelers uit de eigen opleiding aan de aftrap. Mohammed Kudus, de Ghanees die nog steeds wil vertrekken, kreeg een kans op zijn favoriete positie achter de centrumspits. Aanwinst Carlos Forbs debuteerde als basisspeler op de rechterflank. Ajax heeft 14 miljoen euro aan Manchester City betaald voor de 19-jarige Portugees. Dat bedrag kan nog met 5 miljoen euro oplopen.

Incasseren

Forbs is razendsnel en ook wel behendig, maar hij gleed ook best vaak uit op het gladde kunstgras. Hij profiteerde in de 25e minuut ook van een foutje van verdediger Serano Seymor van Excelsior, waardoor Brian Brobbey de score kon openen (0-1). De spits schoot even later opnieuw raak, na een splijtende pass van Benjamin Tahirović, maar de videoscheidsrechter zag dat hij buitenspel stond. Ajax moest in blessuretijd de gelijkmaker incasseren. Siebe Horemans passeerde doelman Jay Gorter, de vervanger van de geblesseerde Gerónimo Rulli. Het applaus was vooral voor Arthur Zagre, de linksback die de gelijkmaker fraai voorbereidde.

Excelsior nam in de 48e minuut de leiding door een treffer van Nikolas Agrafiotis. De spits profiteerde van een grote fout van Jakov Medić, die vorige week nog werd bejubeld in de Johan Cruijff ArenA vanwege een prachtig doelpunt tegen Heracles. Trainer Steijn reageerde snel en bracht Davy Klaassen en Kenneth Taylor voor Forbs en Branco van den Boomen. Klaassen tekende in de 72ste minuut voor de gelijkmaker, nadat Brobbey en Kudus grote kansen hadden gemist.

Daarna wankelde Excelsior, maar bleef het ook overeind. Daardoor staat de club na twee speelronden in punten (4) gelijk met Ajax.