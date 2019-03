Pover Ajax komt met de schrik vrij tegen PEC Zwolle

Met een rake kopbal heeft Daley Blind zijn Ajax in de slotfase van het thuisduel met PEC Zwolle behoed voor een uitglijder in de titelrace. De Amsterdammer bracht zijn ploeg met de winnende treffer op twee punten van koploper PSV (2-1).



Het is voor Ajax te hopen dat de spelers zondag in de uitwedstrijd tegen AZ weer de energie hebben gevonden waarmee ze vorige week Real Madrid over het veld joegen. Want de thuisploeg oogde vooral in de tweede helft wel heel vermoeid van het strijden op drie fronten.



Trainer Erik ten Hag herhaalt wekelijks dat hij bij Ajax meer dan elf basisspelers heeft. Maar de wedstrijd tegen PEC Zwolle leerde dat hij Hakim Ziyech en Frenkie de Jong niet zomaar kan vervangen. Beide smaakmakers waren nog niet helemaal hersteld van de blessures die ze zondag tegen Fortuna Sittard opliepen.



Het is niet zo raar dat er bij Ajax spelers met pijntjes rondlopen. De club speelde tegen PEC Zwolle alweer de 44e wedstrijd van het seizoen. Dat zijn er al negen meer dan koploper PSV. En de club uit Amsterdam speelt ook nog minimaal twee duels in de kwartfinale van de Champions League en een bekerfinale.



Zonder Ziyech en De Jong leunde de ploeg ook nog meer op Dusan Tadic. Het was geen toeval dat de Serviër in de 32e minuut de score opende. Hij deed dat op aangeven van Zakaria Labyad, de vervanger van Ziyech die zich verder nauwelijks kon onderscheiden. Bijna alle gevaarlijke momenten van Ajax werden ingeleid door Tadic. Zo verzuimden Dolberg, Donny van Beek en Labyad op aangeven van hun topscorer te scoren.



Zo bleef Ajax het lastig houden met PEC Zwolle. De bezoekers drongen na rust steeds meer aan en kwamen in de 67e minuut met een treffer van Vito van Crooij op gelijke hoogte. Pas in de 85e minuut zorgde Blind op aangeven van de debuterende Noa Lang voor opluchting in de Johan Cruijff ArenA.



Dušan Tadic is de eerste speler die namens Ajax in 6 opeenvolgende thuisduels in de eredivisie scoort sinds Klaas-Jan Huntelaar in februari-april 2008.