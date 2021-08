Poule met Manchester City, PSG en Milan? Deze ploegen kan Ajax in Champions League loten

Ajacieden zijn gewezen op de wens om weer eens te overwinteren in de Champions League. Beeld Getty Images

Ajax neemt tijdens de loting plaats in pot 3. Vorig jaar had de Amsterdamse club een betere status (pot 2). Daar steken de sterkste ploegen in Frankrijk (Lille), Portugal (Sporting) en de Europa League (Villarreal) nu een stokje voor ondanks dat zij de afgelopen tien jaar minder presteerden dan Ajax in Europa.

Die kampioenen, die voor Ajax de gunstigste tegenstanders uit de eerste pot lijken, hebben grote clubs naar pot 2 verdreven. Zo kan Ajax in een groep met bijvoorbeeld Lille, Sevilla en Malmö ‘gunstig’ loten. Maar algemeen directeur Edwin van der Sar kan zijn club donderdag in Istanboel ook in een loodzware poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en AC Milan zien belanden. Of met Bayern München, Real Madrid en VfL Wolfsburg.

Europese glanstocht

Fans denken met weemoed terug aan de Europese glanstocht van 2019. Sindsdien sneuvelde Ajax twee keer in de groepsfase. Spelers zijn gewezen op de wens om weer eens te overwinteren.

Trainer Erik ten Hag zei na zijn contractverlenging de Europese top weer te willen ‘ergeren’. De trainer beseft dat die missie grotendeels afhankelijk is van de loting. Met pakweg Chelsea en FC Barcelona in de poule wordt dat een zware opgave.

Startpremie van 15 miljoen

Ajax ontvangt net als de andere 31 deelnemers een startpremie van ruim vijftien miljoen. Zeshonderd miljoen van de ruim twee miljard keert de UEFA aan coëfficiëntenpremies uit. Ajax kan daarvan zo’n twintig miljoen tegemoet zien.

Daar komt nog een paar miljoen aan tv-gelden, negen ton per punt en een recette van ongeveer twee miljoen per gevuld thuisduel bij. Ter vergelijking: de startpremie van de Europa League bedraagt nog geen vier miljoen.