Politie greep niet in bij 'hit-and-run-actie' op Ajaxfans

Opmerkelijk: het café was vlakbij de officiële verzamelplek voor de Ajaxsupporters, waar de Oekraïnse politie de orde had moeten bewaken. Ajax had de supporters in overleg met de autoriteiten juist daarheen gedirigeerd, omdat er berichten waren dat de harde kern van Kiev op zoek was naar Ajaxsupporters.



Ontstemd

Een woordvoerder van Ajax zegt 'ontstemd' te zijn dat de politie niet ingreep, op een plek die veilig had moeten zijn.



Volgens Fabian Nagtzaam, de directeur van de Supportersvereniging Ajax handelde de club direct, door de supporters met berichten via social media naar het stadion te dirigeren.



"Ajax volgde aanvankelijk de autoriteiten, zoals het hoort, maar daarna heeft de club snel geschakeld en de supporters aangeraden met taxi's naar het stadion te gaan."



Hoofdwonden

Zeker één persoon moest met hoofdwonden naar het ziekenhuis en miste daardoor de wedstrijd. Het is niet duidelijk of de man inmiddels al is ontslagen uit het hospitaal of dat hij langer moet blijven, zoals op social media rondgaat.



Een handvol andere fans kon bij het stadion worden behandeld aan verwondingen, bij een EHBO-post die Ajax bij het uitvak had ingericht. Ook in het stadion bestormden Kiev-fans het vak met Ajaxsupporters, al kon de politie dat verijdelen.