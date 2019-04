Politie: gebruik geen vuurwerk bij Ajax-Juventus

Terugblik op eerdere Ajax-Juventus

Ajax-Juventus is een schitterend affiche dat zeker niet voor de eerste keer in de historie is gespeeld. Een drietal hoofdrolspelers blikken terug op de editie van Ajax-Juventus van hun tijd.



Tomás Galásek deed negentig minuten mee in de voorlaatste groepswedstrijd voor de Champions League in 2004.



"Wat ik me nog van de thuiswedstrijd in Amsterdam kan herinneren was dat Zlatan Ibrahimovic net door Juventus van Ajax was gekocht. Ja, die heb je liever in je eigen team natuurlijk. Maar tegen ons wist hij niet te scoren. Dat zegt wel wat, als je hem van het scoren weet af te houden."