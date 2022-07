Pogacar wint weer na zinderende ontknoping op La Super Planche des Belles Filles

De Sloveen Tadej Pogacar viert zijn tweede etappezege in de Tour. Beeld AFP

Aan het begin van de etappe werd er opnieuw fel gestreden om een plek in de kopgroep. Na een klein uur koersen wist een groep van tien man weg te komen, maar groot werd het gat niet. UAE Team Emirates had zijn zinnen duidelijk gezet op een nieuwe ritzege van Tadej Pogacar en dus controleerde de ploeg de voorsprong al vroeg. Hierdoor kwam deze nooit voorbij de drie minuten.

Toch duurde het lang voor de kopgroep daadwerkelijk gegrepen werd. UAE reed kilometers lang op kop en op de slotklim haakten de renners in de kopgroep één voor één af. Lennard Kämna hield als enige stand en vocht een bloedstollend gevecht uit met de achtervolgers. Ondertussen moesten goede klimmers als Pinot, Vlasov en O’Connor lossen uit het peloton.

Steil omhoog

De steilste stukken moesten toen nog komen en dus was alles nog mogelijk. De renners kropen naar boven en Lennard Kämna belandde als eerste op de onverharde weg. Een heroïsch beeld was het gevolg van de eenzame Duitser met het peloton op de achtergrond. Met nog een kilometer te gaan had de ontsnappingsspecialist nog 40 seconden voorsprong.

Lang leek Kämna het te gaan halen, maar dankzij een uiterste inspanning van Tadej Pogacar werd de Duitser op 100 meter voor het einde toch ingerekend. Het leek Jonas Vingegaard te worden die ging winnen, maar op twee meter voor de streep ging Pogacar hem toch voorbij en dus is het weer de Sloveen die er met de winst vandoorging.

Aleksandr Vlasov kwam op meer dan anderhalve minuut achterstand binnen en verloor zo veel tijd in het algemeen klassement. Achter de top drie eindigde Kämna als vierde. Geraint Thomas, David Gaudu, Enric Mas en Romain Bardet verloren weinig tijd. Daarachter kwamen Adam Yates, Sepp Kuss en Daniel Martinez en dus heeft Ineos nog altijd drie man goed in het klassement staan.

“Het was echt heel erg zwaar,” reageerde Pogacar na afloop voor de televisiecamera. “Vooral het moment dat Jonas nog een aanval plaatste. Hij was echt heel sterk, dus ik moest mezelf naar de finish duwen. Ik moet mijn team dankbaar zijn voor hun hulp,” aldus de 23-jarige Sloveen, die zijn voorsprong van 35 seconden op Vingegaard in het algemeen klassement intact hield.

De Deen van Jumbo-Visma is een geduchte concurrent voor Pogacar, beseft hij. “Hij is op dit moment misschien wel de sterkste klimmer in de wereld, hij doet het heel goed.” Pogacar omcirkelde deze etappe al enige tijd geleden in zijn agenda. De geletruidrager lanceerde vandaag zijn stichting voor kankeronderzoek. “Dit is een heel speciale dag voor mij, ik heb al heel lang in mijn gedachten zitten dat ik deze etappe wil winnen. Het was een groot doel voor mij.”