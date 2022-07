Pogacar wint Tourrit, maar leider Vingegaard geeft geen krimp

Tadej Pogacar was in de sprint net iets sneller dan geletruidrager Jonas Vingegaard. Beeld BELGA

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Pogacar zich pas op de Champs-Élysées gewonnen zal geven. Ook vandaag stelde de Sloveen alles in het werk om alsnog voor de derde keer de Tour te winnen, maar Vingegaard wil van geen wijken weten. De Deen zag zijn Jumbo-Visma-ploegmaten daarentegen al vroeg afhaken.

Op de steile slotklim naar Peyragudes mochten Vingegaard en Pogacar het daardoor samen uitvechten. De kopman van UAE Team Emirates had de venijnigste sprint, won zo zijn derde etappe in deze Tour en liep vier bonificatieseconden in op Vingegaard. De gele trui finishte strak in zijn wiel en heeft nog altijd 2.18 voorsprong.

Morgen staat de derde en laatste Pyreneeënrit op het programma, vermoedelijk de zwaarste van het drieluik. Daarin zal Pogacar ongetwijfeld opnieuw een poging doen om Vingegaard te kraken, om zo zaterdag met een behapbare achterstand aan de 40 kilometer lange tijdrit te beginnen. De Tour finisht zondag in Parijs.

Vechtersmentaliteit Pogacar

Pogacar legt deze Tour de France een bewonderenswaardige vechtersmentaliteit aan de dag. Gisteren verloor hij helper Marc Soler (ziek) en vandaag stapte meesterknecht Rafal Majka (blessure door kettingbreuk) niet op, maar dat weerhield de Sloveen er niet van om met zijn ploeg de koers volledig naar zijn hand te zetten.

Die ploeg bestaat nog uit drie helpers en hijzelf. Mikkel Bjerg verhoogde het tempo op de tweede van vier zware beklimmingen, waarna Brandon McNulty hem afloste. De jonge Amerikaan had een superdag. Hij rekende alle vroege vluchters in, loste de overige favorieten en de knechten van Vingegaard, en kreeg de prijs van de strijdlust.

Sprint op steile slotstrook

Na een plaagstoot van Pogacar op de top van de voorlaatste klim, begonnen de drie leiders aan de tocht naar Peyragudes. McNulty zette het tweetal af aan de steile slotstrook, waar de tweevoudig Tourwinnaar als eerste aanging. Vingegaard kwam er nog overheen, maar uiteindelijk bleek Pogacar de snelste sprint te hebben.

Daarachter was Geraint Thomas ‘best of the rest’. De Britse Tourwinnaar van 2018 moest meer dan 2 minuten toegeven op Pogacar en Vingegaard, maar staat wel steviger op de derde plek. Hij heeft nu bijna 5 minuten achterstand op het geel en 2.57 voorsprong op nummer 4 Nairo Quintana.