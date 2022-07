Pogacar nieuwe leider in Tour de France na ritzege

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam donderdag als winnaar over de streep in de zesde etappe van de Tour de France tussen Binche in België en het Franse Longwy. Beeld Anne-Christine Poujoulat/ AFP

Pogacar won de afgelopen twee edities van de Tour de France. In een sprint bergop versloeg hij de Australiër Michael Matthews en de Fransman David Gaudu. Mede door de rugwind waren de renners een kleine drie kwartier eerder dan verwacht in Longwy. Het ging hem vooral om de ritzege, zei Pogacar achteraf: “Ik zou er niet mee hebben gezeten als ik de gele trui nu nog niet had gehad. Ik wilde de rit winnen. Het geel is een bonus.”

Nota bene Wout van Aert was mee in een lange ontsnapping. “De sterkste man reed vandaag vooruit,” zei Pogacar, doelend op de Belg van Jumbo-Visma die 11 kilometer voor de streep als laatste vluchter werd achterhaald. Van Aert liet de groep meteen lopen, waarna Pogacar (23) dankzij op de streep verdiende bonificatieseconden de Amerikaan Neilson Powless uit het geel hield. Die volgt nu op 4 seconden. De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma is derde op 31 seconden.

Taco van der Hoorn, die woensdag net naast de ritzege greep, ging er donderdag snel na de start opnieuw vandoor met twee metgezellen. Maar de Nederlander trof het niet dat Van Aert plannen had. Na de hergroepering ging die op avontuur, in gezelschap van de Amerikaan Quinn Simmons en de Deen Jakob Fuglsang. Het trio liep snel uit. Op de Côte des Mazures mocht Simmons als eerste de streep passeren, goed voor 2 bergpunten. De voorsprong op het peloton bedroeg inmiddels ruim 3 minuten.

Achtervolging

Met nog een kleine 75 kilometer te gaan pakte Van Aert de volle buit (20 punten) bij de tussensprint in Carignan. Het peloton volgde op 2.40 minuut, maar zag kort erna Fuglsang, die na een plaspauze het vooraan voor gezien had gehouden, terugkeren. Van Aert en Simmons besloten nog even door te rijden, maar 30 kilometer voor de streep zag ook de pas 21-jarige Amerikaan het niet meer zitten.

Met name de ploegen Ineos en Arkea hadden de achtervolging ingezet. Op 11 kilometer voor de streep werd Van Aert ingelopen en ging het peloton op weg naar de Côte de Pulventeux, een klim van de derde categorie kort voor de finish. De Fransman Alexis Vuillermoz kwam met voorsprong als eerste boven, maar in de slotkilometers brachten ploeggenoten Pogacar in stelling voor een sprint, die werd ingezet door zijn landgenoot Primoz Roglic. De Jumbo-kopman, woensdag nog gevallen, finishte als negende.

“Iedere keer als ik win voelt het beter”, zei Pogacar, die vorig jaar het geel in de achtste etappe veroverde. “Het was een zware dag, we hebben heel hard moeten rijden achter Van Aert. Uiteindelijk was het peloton te sterk voor hem. Mijn ploeg heeft daarbij geweldig werk geleverd. Zeker op die laatste twee klimmen. Ik zal goede benen hebben gehad.”

Vrijdag volgt de eerste etappe met een aankomst op een echte col. De streep is getrokken in de Vogezen op de Planche des Belles Filles na nog een steil extra stuk over een deels onverharde weg.