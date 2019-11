Podcast: voorpret voor de wedstrijd Lille-Ajax

Beeld EPA

Finn Dekker, Bram van der Ploeg en Menno Pot spreken in de eerste aflevering onder leiding van Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen over Lille-Ajax, de naijlende kater van het WK O17, Perr Schuurs, de jonge spitsen in de wachtkamer (Traoré, Brobbey en Hansen) en natuurlijk de noodzaak om de kerst door te brengen in een onvervalste Ajax-kersttrui.

De volgende Branie verschijnt op 9 december, als opmaat naar Ajax-Valencia. De podcasts zijn binnenkort ook te vinden via iTunes en Spotify.