Podcast Branie: ‘Een goede Bergwijn kan in Berlijn het verschil maken’

De titelkansen, de omzettingen van John Heitinga, het honderdste Ajaxdoelpunt van Dusan Tadic. Het komt allemaal aan bod, net als natuurlijk de return tegen Union Berlin, donderdag in Duitsland.

Paroolverslaggever Dick Sintenie: “Ik vond Davy Klaassen tegen Sparta eigenlijk direct nuttig, maar ik verwacht dat Heitinga in Berlijn weer zal kiezen voor de opstelling die ook de thuiswedstrijd speelde, met Bassey in de basis en Álvarez op het middenveld. Hopelijk is er wel meer beweging dan in het thuisduel. Van Steven Bergwijn, bijvoorbeeld. Hij is zoekende, maar een góéde Bergwijn kan in Berlijn het verschil maken.”

Showtimeredacteur Bademba Barrie: “Ajax miste in het thuisduel een opbouwer naast Edson Álvarez. Daarom hoop ik en verwacht ik dat Mohammed Kudus en Steven Berghuis van positie zullen ruilen: Berghuis naar het middenveld en Kudus vanaf rechts, zoals ze ook tegen Sparta speelden.”

Donderdagavond is Ajax aan zet. De volgende dag, rond lunchtijd, volgt de nabeschouwing in een extra aflevering van Branie.

Luister naar onze Ajaxpodcast Branie: