Podcast Branie | ‘De tijd is rijp voor Kudus naast Álvarez op het middenveld’

“Heitinga verricht heel knap werk,” vindt Parool-verslaggever Dick Sintenie. “Hij heeft in korte tijd veel goed gedaan. Voetballend mankeert er veel aan, maar qua vechtlust stond er in Arnhem echt een team.”

Voetballend blijft Ajax zoeken naar de juiste balans op het middenveld, tussen defensieve stevigheid en voetballend vermogen. Sintenie: “Kudus is rechts voorin bij vlagen een fenomeen, maar het is zonde dat hij soms zo weinig bruikbare ballen krijgt vanaf het middenveld. Ik denk dat de tijd rijp is voor een koppel Álvarez en Kudus op het middenveld.”

Ajax incasseerde al voor de elfde keer een tegengoal uit een hoekschop. “Bij corners wordt nog gekozen voor mandekking,” weet Showtime-redacteur Thijs Zwagerman. “De meeste topclubs hanteren zonedekking.”

De UEFA Youth League, de kwartfinale in de KNVB-beker, Jong Ajax, de titelrace in de eredivisie. Het komt allemaal aan bod in Branie.

