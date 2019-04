Pochettino: Ajax is meer favoriet dan wij

"Het lijkt erop dat we nog steeds een beetje in een droom leven,'' zei de Argentijnse coach. De Spurs verloren in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 bij Manchester City, maar haalden dankzij de kleine thuiszege (1-0) toch de laatste vier. Ajax is de volgende tegenstander.



"We zijn allemaal nog vermoeid na een verbazingwekkende, gekke en ongelooflijke avond,'' bekende Pochettino, die tot zijn afgrijzen in de extra tijd Raheem Sterling nog 5-3 zag maken. Die beslissende treffer voor City werd echter op last van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.



Volgens Pochettino moet Tottenham nu vooral "nederig'' blijven. "Het is heel belangrijk om respect te tonen voor Ajax. Zij hebben Real Madrid en Juventus uitgeschakeld en dat betekent dat zij meer favoriet zijn dan wij. Dat is de realiteit.''



