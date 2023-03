Plofkip met kerrie? Waarom eten die multimiljonairs in Zeist geen scharrelkippen van de boer?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Jude Bellingham

Tijdens de eerste tien minuten noteerde ik: Italië meer een team, Engeland heeft de uitblinkers. Dat waren Saka, Kane en Bellingham, voetballers over wie Italië nu eenmaal niet beschikt. In de 12de minuut pegelde Bellingham op doel. Donnarumma stopte het schot. Corner, mislukte bal van Kane, en daarna maakte Rice, ook een uitblinker, het eerste doelpunt.

We keken naar een uitstekende, intense wedstrijd in een hoog tempo. Niemand gaf blijk van ‘een virus’ of te lang warm gehouden ‘kip met kerrie’. Hoe zit dat eigenlijk met virussen en bacteriën? Plofkippen gaan soms samen met de salmonellabacterie. Waar komt dan opeens het virus vandaan? En waarom eten die multimiljonairs in Zeist geen scharrelkippen van de boer? Ik zag die plofkippen al urenlang staan smoren op hun lauwe warmhouders aan het buffet. Dat is het eerste gerecht dat een normaal mens overslaat. Nou ja, de Engelsen en later vooral de Italianen hadden duidelijk een betere medische en dieetkundige begeleiding genoten dan onze Oranjeklanten.

Wat me opviel, vooral later in de wedstrijd, was dat Marco Verratti stukken beter en gemotiveerder voetbalde dan bij PSG. Zo zie je weer dat emotie een sterkere motor is dan geld. Zoals ook bij Wout Wegorst met die honderden, zo geen duizenden miljoenen in het familiebedrijf van AVIA Weghorst. De Engelse Weghorst genaamd Kane, iets beter aan de bal wel, lijkt die bal vaak ogenschijnlijk te verliezen en dan verliest hij hem niet, maar laat hij op onnaspeurlijke wijze een of twee tegenstanders achter zich. Terwijl wij nog allemaal in de veronderstelling leven dat hij de bal kwijt is, geeft Kane hem voor en Bellingham glijdt er net naast. Of Kane geeft hem voor en Grealish mist de voorzet voor open doel door hem als een soort Bassey naast te werken. Dat was de 0-3 geweest, maar het werd 1-2 en Italië speelde minstens een half uur beter dan het imploderende Engeland. Leuke wedstrijd.

Marco Verratti (l) en Nicolo Barella proberen Jude Bellingham af te stoppen. Beeld EPA

Een 8 voor Cristiano Ronaldo

“Toujours au sommet,” zei de Franse verslaggever nadat Ronaldo zijn zoveelste penalty erin had geschoten. Nou ja, nog steeds aan de top? Het was tegen Liechtenstein. Misschien verwees de verslaggever naar de titel van het liedje van Djassi Djass, de Gabonese hiphopper – zoals ik het leuk vind om hier de naam van een Gabonese hiphopper te noemen. Aan de top verscheen Ronaldo iets later in de wedstrijd, toen hij tot ieders verbazing, althans de mijne, een vrije trap in de bovenhoek pegelde. Ik wist niet dat hij het nog in zich had.

Cristiano Ronaldo. Beeld EPA

Een 9 voor Bojan Krkic

In een filmpje vraagt Bojan Krkic (32), die is gestopt als professioneel voetballer, zich af of hij heeft gefaald. “Ik heb 41 doelpunten gemaakt bij Barcelona, is dat falen?” Daarna vertelt hij over de talloze clubs en competities waar hij heeft gespeeld en de ervaringen die hij heeft opgedaan en de mensen die hij heeft ontmoet. Hij kijkt tevreden terug op zijn loopbaan. Niet op de overwinningen, noch op het geld, maar op alles wat hij heeft meegemaakt en iedereen die hij is tegengekomen. Het is een mooi statement. Hij zou de nieuwe Messi worden, maar angsten en depressie zaten hem in de weg. Kijkend naar die monoloog, kun je niet anders dan een grote sympathie koesteren voor deze gelouterde, wijze jongeman.

Bojan Krkic. Beeld EPA

