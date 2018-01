Plek van Nouri in kleedkamer blijft als eerbetoon leeg

Het is een eerbetoon aan de voetballer die vorig jaar door een hartstilstand werd getroffen en blijvende hersenschade heeft opgelopen.



Ook onder de nieuwe trainer Erik ten Hag zal dat niet veranderen. "Dat is de wens van de spelersgroep en die bepaalt dat. Niet de trainer."



Natuurlijk voelen de spelers van Ajax de afwezigheid van Nouri nog steeds als een groot gemis, maar het is tijdens het trainingskamp in Portugal geen hoofdthema.



Ten Hag: "Ik heb deze week mijn ogen en oren goed gebruikt. Ik heb zelf niet het initiatief genomen om er een onderwerp van te maken. Maar als spelers er over willen praten, is daar alle ruimte voor. Het speelt ongetwijfeld nog in hun hoofden."



Ten Hag gelooft dat de spelers ook voor hun maatje graag kampioen willen worden. "De 34ste landstitel voor de voetballer met het rugnummer 34. Ik snap die symboliek. Het geeft de jongens ook vast extra energie en motivatie. Ik heb daar bewust niet over gesproken, maar ik denk dat dat sterk leeft in de selectie."



Ajax wil komende zomer geen trainingskamp beleggen in het Zillertal, waar Nouri op 8 juli in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen bezweek. De club zoekt naar een alternatieve locatie in Frankrijk of Duitsland



