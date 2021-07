Pirates-werper De Blok prof in Mexico, Duitse international naar Amsterdam

. Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC opent het seizoen in de tweede divisie met een thuiswedstrijd tegen Katwijk. Het duel op sportpark Goed Genoeg wordt gespeeld op zaterdag 21 augustus. AFC, in het seizoen 2018/2019 de laatste kampioen van de tweede divisie en in het afgebroken vorig seizoen de koploper, eindigt het seizoen op zaterdag 28 mei volgend jaar ook met een thuiswedstrijd. Dan komt IJsselmeervogels uit Spakenburg op bezoek.

OFC start het seizoen van de zondag derde divisie met een pikante wedstrijd. De club uit Oostzaan speelt thuis tegen ADO’20 uit Heemskerk, de nieuwe ploeg van oud-OFC-coach Roy van der Mije. Van der Mije tekende in januari bij ADO’20. Dat terwijl OFC dacht dat de coach ook dit seizoen in Oostzaan werkzaam zou zijn. Van der Mije gaf echter aan dat er geen sprake was van een akkoord met OFC en dat hij de club op tijd op de hoogte had gesteld van zijn vertrek. JOS Watergraafsmeer begint de competitie in dezelfde competitie met een uitwedstrijd bij Dongen. De derby’s tussen JOS en OFC staan gepland voor zondag 12 december op sportpark Drieburg en op zondag 10 april in Oostzaan.

De amateurs van Ajax beginnen in de zaterdag derde divisie op 21 augustus met een thuiswedstrijd. DVS’33 Ermelo komt dan op bezoek. De laatste wedstrijd van het seizoen is ook op sportpark De Toekomst. DOVO uit Veenendaal is op 28 mei volgend jaar de tegenstander. Voor De Dijk en Swift staat in de zaterdag hoofdklasse op de eerste speeldag op zaterdag 28 augustus een uitwedstrijd op het programma. De Dijk gaat op bezoek bij het Friese Buitenpost en Swift speelt in en tegen Eemdijk. De Amsterdamse ploegen treffen elkaar op 4 december op het Olympiaplein en op zaterdag 21 mei in Noord.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben zich versterkt met de Duitse international Kira Horn. De 26-jarige verdedigster komt over van Der Club an der Alster. Horn, die na de zomer begint met een master Bedrijfskunde in Amsterdam, won begin juni met het Duitse elftal zilver op het EK en maakt ook onderdeel uit van de Duitse selectie voor de Olympische Spelen. Amsterdam-coach Robert Tigges kent de kwaliteiten van zijn nieuwe aanwinst. “Kira is een erg goede verdedigster. Ze is goed in mandekking en ontzettend snel en wendbaar,” aldus Tigges op de website van de club. “Een speelster die me altijd opviel als ik naar Duitsland zat te kijken.”

Honkbal

Een fikse aderlating voor de honkballers van Amsterdam Pirates. Werper Tom de Blok heeft een contract getekend bij de Mexicaanse profclub voor Pericos de Puebla en is deze week al vertrokken. Het wordt voor de 25-jarige international zijn derde profavontuur. De Blok stond eerder in Amerika onder contract bij de Major Leagueclubs Seattle Mariners en Detroit Tigers. Bij Pirates was De Blok tot nu dit seizoen uitstekend in vorm. Zo gooide hij in mei tegen Kinheim een zogenoemde perfect game. De Blok kreeg toen in de hele wedstrijd geen enkele honkslag tegen. De werper was daarmee pas de vierde speler die dat heeft gepresteerd in de hoofdklasse. Zonder De Blok won Pirates deze speelronde drie keer van Hoofddorp Pioniers: 1-0, 7-2 en 5-2.