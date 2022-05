Pinoké verliest ook tweede finalewedstrijd, Bloemendaal kampioen

Bloemendaal viert de 1-0. Beeld ANP

Pinoké haalde voor het eerst de play-offs om de landstitel. Donderdag werd de eerste finalewedstrijd in de strijd om het kampioenschap van Bloemendaal in eigen huis verloren na shoot-outs, die nodig waren na de eindstand van 3-3. Zaterdag konden de Amsterdammers zich revancheren om nog een kans te maken op de eerste landstitel in de geschiedenis van de club. Maar het mocht niet baten: het team van trainer Rick Mathijssen was wederom te sterk.

Roel Bovendeert zette Bloemendaal al in de 11e minuut op voorsprong. De 30-jarige aanvaller was niet veel later weer trefzeker, toen hij van dichtbij scoorde op aangeven van Jorrit Croon: 2-0. De derde treffer kwam in de 68 minuut op naam van Tim Swaen, die scoorde uit een strafcorner. Het derde en eventueel beslissende duel hoeft nu zondag niet meer gespeeld te worden.

Vorige week zaterdag won Pinoké van de rivaal Amsterdam en plaatste zich voor het eerst voor de finale om de landstitel.