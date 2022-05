Pinoké verliest in eigen huis eerste finalewedstrijd

Pinokéspeler Morris de Vilder is gefrustreerd na het krijgen van een kaart in de finalewedstrijd. Beeld Pro Shots / Erich Snijder

Voor Pinoké was de finalewedstrijd een uniek moment in de clubhistorie. Afgelopen zaterdag werd in een explosieve halve finale afgerekend met rivaal Amsterdam en plaatste de club zich voor het eerst voor de finale om de landstitel. Kaartjes voor de eerste finalewedstrijd van donderdag waren binnen luttele uren uitverkocht. De 2750 toeschouwers die wel een kaartje hadden weten te bemachtigen, lieten vanaf de tribunes luid van zich horen. Maar dat gejuich verstomde al na amper drie minuten.

Swingende eerste finalewedstrijd

Toen brak Thierry Brinkman door de Amstelveense verdediging en beukte de bal het doel in: 1-0. Even was Pinoké van slag. Het was stil op de tribunes en ook op het veld, maar topscorer Alexander Hendrickx gaf de fans weer reden tot juichen. In de achttiende minuut bracht hij Pinoké op gelijke hoogte. De hockeyers waren wakker, het publiek ook, en de toon was gezet. Wat volgde was een zinderende finale waarin het spel heen en weer golfde.

Bij de hand genomen door balvirtuoos Miles Bukkens klopte Pinoké nadrukkelijk op de deur bij Bloemendaal. De pas negentienjarige Bukkens, die zichzelf omschrijft als een ‘showpikkie’, versierde kans op kans voor zijn team en speelde weergaloos. In de dertigste minuut kwam Pinoké op voorsprong, dankzij een een-tweetje van Marlon Landbrug en Niklas Wellen. Niet veel later maakte Tim Swaen alweer de gelijkmaker: 2-2.

Na rust ging de storm onverminderd door. Hendrickx tekende met zijn tweede van de wedstrijd, wederom uit een strafcorner, voor de 3-2 waarna Bloemendaal in de achtervolging moest. Bij Pinoké dacht men dat de winst al binnen was, maar een corner diep in de slotfase van de wedstrijd sloeg die droom uiteen. Met nog 59 seconden te gaan, kwam Bloemendaal weer op gelijke hoogte: 3-3.

Verslagenheid overheerst

In de shoot-outs die volgden, misten Niklas Wellen, Marlon Landburg en Daan Bonhof voor Pinoké. Voor Bloemendaal scoorden Jorrit Croon, Thierry Brinkman en maakte Florian Fuchs de winnende treffer. De Noord-Hollandse hockeyers vielen elkaar na de shoot-out zichtbaar opgelucht in de armen. Bij Pinoké bleven ze verslagen achter.

Zaterdag wordt de tweede wedstrijd van de best-of-three-serie op ‘t Kopje in Bloemendaal gespeeld. De Steekneuzen zullen gebrand zijn op revanche.