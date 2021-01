Pinchhitter Huntelaar bewijst binnen mum van tijd zijn waarde

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens FC Twente-Ajax (1-3)?

Klaas-Jan Huntelaar, de spits die onlangs zijn naderende afscheid als profvoetballer aankondigde, was de grote man in de Grolsch Veste. In de 89ste minuut viel hij in om een dreigend gelijkspel af te wenden. In de 90ste en 91ste minuut schoot hij Ajax naar de zege.

Waarom kwam Huntelaar pas zo laat in het veld?

Omdat Ajax kort daarvoor pas de gelijkmaker had moeten incasseren. Een geheel onnodige gelijkmaker, want de koploper was na rust veel sterker. Een fout van Ryan Gravenberch ging aan de goal vooraf. Hij dekte de paal af bij een corner van Twente, maar de kopbal van Daan Rots liet hij voor de voeten van Julio Pleguezuelo vallen, die beheerst raak schoot.

En trainer Erik ten Hag greep direct in?

Hij stuurde pinchhitter Huntelaar het veld in. In de vorige editie van Twente-Ajax maakte de spits er ook al twee. Voor de wedstrijd zei Ten Hag nog over de belangstelling van Schalke 04 voor ‘The Hunter’: “Ik hou Klaas er het liefst bij.” Binnen een mum van tijd was het raak. Klaassen zette voor, Sébastien Haller kopte de bal terug en Huntelaar schoot onberispelijk raak met links. Vlak daarna maakte hij met een listig wippertje ook de 1-3.

Hoe verrassend was het dat Perr Schuurs voor dit duel werd gepasseerd?

Niet heel verrassend. De verdediger maakt te veel fouten, vaak fouten die Ajax de afgelopen maanden pijn hebben gedaan, onder meer in de Champions League. In de laatste wedstrijd in december was Schuurs mede verantwoordelijk voor de treffer van Willem II (1-1). Tegen PSV ging de Limburger ook niet vrijuit bij de twee Eindhovense goals. Zijn krediet was op.

Hield Jurriën Timber zich staande?

Het was knap hoe de 19-jarige verdediger zich presenteerde in de Grolsch Veste. Zoveel speelt hij niet. Dat bleek ook wel, want na ruim een uur moest hij met kramp in beide kuiten naar de kant. In maart vorig jaar kreeg hij tegen Heerenveen voor het eerst zijn kans, maar na die wedstrijd werd de competitie stilgelegd. Dit seizoen kwam hij in actie tegen FC Groningen (1-0 nederlaag) en als invaller tegen Atalanta Bergamo. In dat duel liep hij na een botsing een ontstoken alvleesklier op.

En dan is de aanval van FC Twente ook niet de makkelijkste om af te stoppen?

Dat bleek ook in de praktijk. Het was een wondertje dat Ajax zonder kleerscheuren de rust haalde. Vooral Queensy Menig en Danilo kregen fraaie schietkansen. Dat lag niet aan Timber overigens, de ervaren Daley Blind – in de eredivisie ongeëvenaard als opbouwer ¬– was vaak onzekerder in defensief opzicht. En dan mocht Ajax blij zijn dat Vaclav Cerny zo vroeg uitviel.

Wat gebeurde er?

De oud-Ajacied was bij zijn eerste doelpoging direct gevaarlijk, maar hij verstapte zich bij het schot dat door keeper Andre Onana werd gekeerd. Dat was na zes minuten. Toen FC Twente even met tien spelers op het veld stond, kopte Sébastien Haller de 0-1 binnen. De voorzet van Antony was afgemeten.

Ajax mocht dus niet mopperen?

Zeker niet. Kort na rust werd een treffer van Menig afgekeurd wegens buitenspel (dat was millimeterwerk) en niet lang daarna moest ook de jonge linksback Jayden Oosterwolde – de aangever bij dat afgekeurde doelpunt – geblesseerd afhaken. Aan de andere kant deed Ajax het zichzelf aan. De ploeg voetbalde zoveel kansen bij elkaar, dat er minimaal vijf hadden moeten worden verzilverd. Julio Pleguezuelo leek Ajax vlak voor tijd uit het niets een forse klap in de titelrace toe te brengen, maar toen kwam Huntelaar in het veld.