Pierre van Hooijdonk weer welkom bij Studio Voetbal na tumult rondom uitspraken over Ajaxtrainer Steijn

Beeld ANP

Steijn had na de uitspraken van Van Hooijdonk geëist dat hij zijn uitspraken zou rectificeren en spande zelfs een kort geding aan omdat de analist dat niet direct deed. Van Hooijdonk bood later toch excuses aan, waarop de Ajaxtrainer besloot van het kort geding af te zien. In de tussentijd was wel al bekendgemaakt dat Van Hooijdonk vanwege de ongefundeerde beschuldiging een tijdje niet zou aanschuiven bij Studio Voetbal.

Deze zondag mag hij terugkeren. Volgens Gert-Jaap Hoekman, de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport, is er ‘goed en intensief’ met Van Hooijdonk gesproken. “Pierre ziet in dat hij een uitglijder heeft gemaakt en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden.” Hoekman heeft er vertrouwen in dat de oud-voetballer zijn rol zondag weer professioneel oppakt. “We kennen Pierre als analist die zich goed voorbereidt en zijn analyses onderbouwt met feiten.”

Van Hooijdonk herhaalt dat hij de uitspraken niet had moeten doen. “Dit was een belangrijk leermoment voor me. Ik zal me door de gemaakte uitglijder de komende tijd extra moeten bewijzen aan de kijker.”

