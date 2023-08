Damián Suárez (l) duelleert namens Getafe met Abde Ezzalzouli van Barcelona in het duel van zondagavond. Beeld REUTERS

Een 3 voor Damián Suárez

Pierre van Hooijdonk analyseert zoals Damián Suárez voetbalt: geniepig, net over de rand van de regels, meedogenloos en zonder veel talent. Suárez gaf Gündogan zondagavond een maagstoot, Van Hooijdonk beschuldigde een half uur later Maurice Steijn van het sluiten van ‘duistere dealtjes’ toen hij trainer was van NAC. Suárez trad op namens Getafe, een verzameling voetbalgangsters van heb ik jou daar, Van Hooijdonk namens de NOS. Wat brengt de toekomst? Suárez is 35, die loopt op zijn laatste schoppersbenen, Van Hooijdonk krijgt een brief in de bus van Jan Kabalt, de advocaat van Steijn. De NOS trouwens ook, met de eis tot rectificatie. De toenmalige voorzitter van de rvc van NAC, Edwin van Baal, neemt in een statement afstand van Van Hooijdonks lasterpraat. Als Pierre niet met bewijzen komt, hangt hij. Overigens steunt Ajax zijn nieuwe hoofdtrainer, laat Ajax weten.

Pierre van Hooijdonk Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Beeld Artur Krynicki

