Piepjonge Fitz-Jim blinkt uit in eerste week van nieuwe Ajax-seizoen

Het EK is nog geen 24 uur officieel afgerond, maar de voorbereiding van Ajax is al in volle gang. In anderhalve week speelden de Amsterdammers al drie oefenwedstrijden, tegen de Koninklijke HFC (6-0), Quick’20 (1-1) en Paderborn (4-1).

Opvallendste speler in deze oefenpotjes was de 18-jarige Kian Fitz-Jim. De middenvelder, die in het verleden bij SC Buitenveldert, AFC en AZ voetbalde, maakt een sterke indruk.

Flitsstart

In het eerste oefenduel, met de amateurs van HFC, heeft Fitz-Jim slechts 10 minuten nodig om te laten zien waarom hij als toptalent geldt. Zes momenten in de openingsfase demonstreren zijn technische kwaliteit.

(1) In de openingsminuut biedt hij zich meteen aan als eerste aanspeelpunt in de Ajax-opbouw. Als jongste speler op het veld, twee dagen voor zijn 18e verjaardag, pakt hij direct een rol met een grote verantwoordelijkheid.

De rol van Fitz-Jim in de Ajax-opbouw. Beeld Screenshot Ajax TV

(2) In de tweede minuut zien we hem voor het eerst in actie in de voorste zone van het veld. Fitz-Jim zet fel druk mee naar voren en verovert de bal.

Fitz-Jim zet druk. Beeld Screenshot Ajax TV

(3) Iets later zien we voor het eerst dat Fitz-Jim niet alleen in de kleine ruimtes handig is. Ook zijn eerste gedurfde pass over een grotere afstand, een hoge crossbal op Zakaria Labyad, komt strak aan.

Fitz-Jim bereikt Labyad met een hoge crosspass. Beeld Screenshot Ajax TV

(4) Hij heeft veel zelfvertrouwen in de kleine ruimtes: omringd door vier HFC-spelers biedt hij zich bij Kenneth Taylor aan voor een korte pass.

Fitz-Jim biedt zich aan in de drukte. Beeld Screenshot Ajax TV

(5) Dat zelfvertrouwen heeft hij ook in risicovollere situaties. Na de eerste aanval van HFC controleert hij de bal met zijn borst, op de rand van het eigen zestienmetergebied, om daarna via korte passes op te bouwen.

Fitz-Jim controleert de bal met zijn borst, op de rand van het eigen strafschopgebied. Beeld Screenshot Ajax TV

(6) Als de HFC-middenvelders in de tiende minuut besluiten om Fitz-Jim feller onder druk te zetten, bewijst hij zijn spelinzicht. Meteen draait hij sneller open, om diep te kunnen gaan voor een één-tweetje. Zo zoekt hij de grotere ruimte tussen de laatste en middelste linie van de tegenstander op.

Fitz-Jim herkent het juiste moment om diepte te zoeken. Beeld Screenshot Ajax TV

In zes flitsen is direct een echte Ajax-middenvelder zichtbaar. Fijnbesnaarde balbehandeling, zelfvertrouwen en snel spelinzicht.

Dat Fitz-Jim nog piepjong is, zie je meteen: hij heeft het gezicht en de lichaamsbouw van een scholier. De YouTube-compilatie hieronder bewijst al dat we met een groot talent te maken hebben. Dat zijn talent ook direct zichtbaar is in zijn eerste oefenminuten bij Ajax I, belooft veel goeds.

De komende weken is het voor Fitz-Jim hopen op speeltijd in de serieuzere oefenduels, met Anderlecht (vrijdag 16 juli), Bayern München (zaterdag 24 juli) en RB Leipzig (zaterdag 31 juli).

De explosieve doorbraken van Ryan Gravenberch, Devyne Rensch en Jurriën Timber bewezen het al: onder Erik ten Hag kunnen jonge talenten razendsnel een plek in de selectie afdwingen.

Pedri

In een interview op de clubwebsite vertelt Fitz-Jim over een van zijn favoriete spelers, leeftijdsgenoot Pedri, dit seizoen de jonge ster bij Barcelona en Spanje: ‘Hij is nog superjong en heeft hetzelfde postuur als ik. Hoe hij uit de duels blijft en het spel naar zich toetrekt, is heel fraai om te zien.’

In de eerste voorbereidingsweek levert Fitz-Jim een aantal keurige imitaties van zijn held. Bovenstaande no-look pass op David Neres heeft een hoog Pedri-gehalte.

Ook zijn assist op Danilo bij de 5-0 heeft een Catalaans tintje.

Verbeterpunten

Tegenover de clubwebsite is Fitz-Jim duidelijk over zijn verbeterpunten. À la Pedri zal hij zijn ranke fysiek nog meer met zijn techniek moeten compenseren: ‘Ik moet nóg slimmer zijn. Rond mijn dertiende of veertiende was alles qua fysiek nog redelijk gelijk, maar nu je met oudere gasten speelt, kom je fysiek heel sterke jongens tegen. Dit betekent dat ik nog meer uit de duels moet blijven en goed moet kijken wanneer ik snel moet handelen of juist moet temporiseren.’

Tegenover fysiek sterke middenvelders zal de frêle Fitz-Jim de komende jaren flink in het nadeel zijn. Snel denken en handelen in de kleine ruimtes zijn dan ook cruciaal in zijn spel.

In oefenduels nummer twee en drie zien we wat groeipijntjes op dat vlak. Tegen Quick’20 leidt hij met balverlies een flinke kans voor de tegenstander in. Op een moment dat hij de meest teruggetrokken middenvelder is, gaat hij een te risiovolle één-twee aan met Mohammed Kudus. Daardoor is de ‘restverdediging’ van Ajax (de manier waarop counters worden verdedigd bij balverlies) niet op orde bij de tegenaanval.

Fitz-Jim tegen Quick'20. Beeld Screenshot Ajax TV

Tegen Paderborn maakt hij nagenoeg dezelfde fout. Ook hier is het moment voor een één-tweetje net iets te risicovol, waardoor het centrum open ligt voor een Duitse counter.

Fitz-Jim tegen Paderborn. Beeld Screenshot Ajax TV

Die paar onvolwassen foutjes daargelaten, maakt Fitz-Jim tot nu toe een uitstekende indruk in de voorbereiding. Het is uitkijken naar zijn prestaties als hij betere spelers naast en tegenover zich heeft staan.