Peter Bosz waarschuwt Ajax: ‘Young Boys is een ploeg die lastig te bespelen is’

Young Boysspeler Jordan Siebatcheu scoort de openingsgoal tegen Leverkusen, tijdens de vorige ronde van de Europa League. Beeld Martin Meissner/AP

Het eerste dat oud-Ajaxtrainer Peter Bosz opviel bij Young Boys is dat het een ploeg zonder uitblinkers is. “Ajax zou niet één individuele speler nu willen hebben,” zegt hij, “maar het is wel een goed team. Ze staan 19 punten voor in hun competitie en zijn straks vier jaar op rij kampioen. Ze hebben twee keer van ons gewonnen in de Europa League. Het is een ploeg die gewoon lastig te bespelen is. En dat is knap.”

Bosz trof Young Boys in de vorige ronde van de Europa League. Na een 4-3 nederlaag in Bern werd het in Leverkusen 0-2. “Probleem was dat wij vanaf het eerste moment achter de feiten aanliepen. Young Boys brengt typisch het spel vanuit de Red Bullschool, met veel energie en druk naar voren. Ze spelen de bal lang, laten jouw centrale verdedigers ’m wegkoppen, pikken die ‘tweede bal’ op en gooien die ook meteen weer diep achter jouw verdediging. Voor we het wisten, stonden we in de heenwedstrijd op kunstgras 2-0 achter. En 3-0 bij rust. We kwamen nog wel terug tot 3-3 en in de return kregen zij amper kansen, maar counterden ze perfect. Hun effectiviteit tegen ons was twee keer waanzinnig hoog.”

Red Bullvoetbal

Young Boys heeft in Zwitserland de leidende positie van FC Basel overgenomen. Die club werd in het vorige decennium zeven keer achter elkaar kampioen. Basel profiteerde maximaal van alle binnenstromende Champions Leaguemiljoenen. Maar Young Boys smeedde een plan en is nu sinds 2018 steeds de beste. De komst van trainer Adi Hütter was belangrijk. Hij introduceerde dat Red Bullvoetbal, met dynamische, topfitte spelers en hetzelfde 4-2-2-2 spelsysteem als waarmee Roger Schmidt nu is begonnen bij PSV.

“Daarom wordt het interessant,” zegt Bosz. “Ajax tegen Young Boys is een botsing van stijlen. Ajax zal defensief veel in één-tegen-éénsituaties komen, want Ajax speelt met twee centrale verdedigers en Young Boys met twee centrale spitsen. Waar zij moeite mee hebben, is als jij schakelt naar 3-4-3, wat wij vanaf de tweede helft van de heenwedstrijd deden. Dan kunnen hun twee spitsen het niet meer belopen. Ajax bouwt onder Erik ten Hag ook al vaak met drie man op.”

Hütter is intussen alweer een paar jaar trainer bij Eintracht Frankfurt. Zijn opvolger is Gerardo Seoane, een Spanjaard. Ook hij trok onlangs Duitse belangstelling, van Borussia Mönchengladbach.

Seoane kan met Young Boys alle kaarten op de Europa League zetten, de voorsprong in de eigen competitie is immers riant. Daarom stelt hij binnen Zwitserland vaak de wisselspelers op, van wie ex-Ajacied Miralem Sulejmani (32) er één is. Bosz: “Ik verwacht niet dat Sulejmani een rol van betekenis gaat spelen tegen Ajax. Hij is meer een technische speler, geen dynamische loper voor hun spel. Hij speelt in de kleinere wedstrijden.”

Ervaring tegen PSV

Om er toch een paar spelers uit te pikken, wijst Bosz op Fabian Lustenberger. Deze ex-speler van Hertha BSC regelt de zaken centraal achterin. Voorin is er de combinatie van een lange targetman en een spits met snelheid eromheen. Topscorer is Jean Pierre Nsame (27), een van een aantal Afrikanen. Nsame ontbrak tegen Leverkusen, maar keert nu terug. Bosz: “En hun keeper is belangrijk voor hun spel, maar David von Ballmoos is nu geblesseerd.”

Ajax neemt de ervaring van drie wedstrijden tegen het PSV van Roger Schmidt mee in deze tweekamp. Het kan ook kijken naar Feyenoord, die het vorig seizoen twee keer lastig had tegen Young Boys (uit 2-0 verloren, thuis 1-1). Of naar PSV en AZ, die vorig seizoen in de Europa League beide hun tanden stukbeten op het krachtvoetbal van het Oostenrijkse Lask, dat een vergelijkbare speelstijl heeft als Young Boys.

Bosz: “De hamvraag wordt: gaan we Ajaxvoetbal zien of Young Boysspel? Ajax heeft absoluut de kwaliteiten om onder hun druk uit te voetballen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat Ajax over twee duels toch makkelijk doorkomt. Maar Hendrie (Krüzen, assistent van Bosz, red.) denkt dat Ajax wel wint, maar dat het veel moeilijker wordt.”