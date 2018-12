Peter Bosz nieuwe coach Bayer Leverkusen

De 55-jarige Bosz is oud-trainer van Ajax en Borussia Dortmund. Hij gaat kort na de jaarwisseling op 4 januari aan de slag bij de Bundesligaclub.



Bosz heeft volgens een bericht op de website van de club een contract getekend tot en met juni 2020. Hendrie Krüzen wordt zijn assistent.



Herrlich (47) was sinds de zomer van 2017 coach van de 'Werkself', zoals de Duitsers Leverkusen graag noemen. Hij eindigde vorig seizoen als vijfde met de club in de competitie. Dit seizoen gaat het duidelijk minder voortvarend in de competitie; Leverkusen leed al zeven nederlagen en staat negende in de tussenstand.



Ontslagen

Opvallend genoeg wist Herrlich vier van de laatste vijf wedstrijden wel te winnen met Leverkusen. De club won zaterdag nog thuis van Hertha BSC met 3-1. Ook doet de club het goed in de Europa League en de Duitse beker.



Bosz maakte furore als trainer van Ajax. Hij leidde de ploeg in 2017 naar de finale van de Europa League, waarin de Amsterdammers verloren van Manchester United. Bij Borussia Dortmund ging het minder goed en hij werd vorig seizoen nog voor de winterstop ontslagen. Hij was sindsdien zonder club.



Technisch directeur Simon Rolfes looft Bosz om zijn aanvallende speelstijl. "Hij staat voor offensief, snel en inspirerend voetbal. Hij heeft in zijn trainerscarrière altijd bijzondere passie getoond voor het werken met jonge spelers. Bij Ajax heeft hij bewezen dat hij jonge talenten kan verbeteren, een team kan vormen en ook internationaal kan presteren. Onze ploeg gaat profiteren van Bosz.''