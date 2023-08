Perst Klaassen er nog een comeback uit bij Ajax?

Davy Klaassen tussen spelers van Excelsior afgelopen zaterdag. Beeld Hans van der Valk/Getty Images

Het was een heel vertrouwd beeld zaterdag, toen hij Ajax tegen Excelsior (2-2) weer eens op het juiste spoor zette. Uit zijn fraaie voetbeweging en vooral de sluwe loopactie bleek dat zijn neusje voor de goal nooit verdwijnt. Na zijn 74ste eredivisiegoal scandeerden Ajaxfans ouderwets zijn naam.

Toch verspeelde Ajax punten, zoals hij zijn club afgelopen seizoen zo vaak zag doen. Dus wilde clubman Klaassen na afloop niets van een persoonlijke opsteker weten: “Mijn spel was ook teleurstellend. Ik mag dan gescoord hebben, maar ik ben een teamsporter en ik wil liever winnen.”

Precies tien jaar na zijn doorbraak is speeltijd voor de schaduwspits geen vanzelfsprekendheid meer. Hoe hij zijn perspectief zelf ziet? “Geen idee, als ik speel moet ik hard mijn best doen,” stelt Klaassen braaf.

Met zijn doelpunt tegen Excelsior maakte hij het Steijn in elk geval weer lastiger. Net als bij Alfred Schreuder een jaar eerder was Klaassen door de trainerswissel al snel het kind van de rekening. Steijn benadrukte de leider te koesteren, maar ook een reserverol niet uit te sluiten.

Bankzitter

Zo is Klaassen weer tot een comeback veroordeeld. Ajax schoot met de hereniging in 2020 – toen hij overkwam van Werder Bremen – in de roos. Dat bleek een jaar later meteen toen uitgerekend de teruggekeerde clubjongen met twee goals het kampioensduel met AZ besliste. Klaassen eindigde op twaalf goals.

Maar het seizoen erna leerde hij na onschuldige liesklachten de bank van Ajax voor het eerst serieus kennen. Trainer Erik ten Hag probeerde de aangetrokken Steven Berghuis op het middenveld en hield daaraan vast. Pas in april 2021 werd Klaassen weer een vaste waarde. Met goals tegen Sparta, Groningen en PEC (twee) hielp hij Ajax vervolgens weer de titel veilig te stellen.

Het weerhield Schreuder er niet van hem op de bank te laten beginnen. Daar ging hij een seizoen lang steeds op en af en daar vindt hij zich dus ook onder Steijn terug. En inmiddels nadert de transferdeadline. Naast de coach stelde zijn management eerder al dan ongeveer de balans op te willen maken.

Heel gunstig valt die niet uit. Klaassen ziet dat Kudus nog altijd aan boord is, de aangetrokken Chuba Akpom ook als tandem met spits Brian Brobbey kan fungeren en Steven Berghuis (bijna) weer beschikbaar is. Bovendien kan de rappe Forbs, overgenomen van Manchester City, linksbuiten Steven Bergwijn nog naar Klaassens plek drijven.

Gaat hij de liefde van zijn leven dan voor de tweede keer verlaten? “Dat weet je nooit, alleen nu ben ik met Ajax bezig,” zei hij zaterdag. “Ik geef alles. Dat zal nooit anders zijn en is nooit anders geweest.”