Persoonlijk record voor Samuel, slecht weekend voor Pirates

Atletiek

Jamile Samuel is bij de Diamond League-wedstrijden in Parijs knap vierde geworden op de 200 meter. De atlete uit Amsterdam Zuidoost liep na een prima start een persoonlijke record van 22,63. Haar oude toptijd was 22,72. De Jamaicaanse Shericka Jackson won de race in 22,05. Samuel is goed in vorm. Ze werd vorige week in Utrecht zowel op de 100 meter als de 200 meter Nederlands kampioen.



Handbal

Landskampioen VOC wil zich graag versterken met Jill Meijer van het Duitse Bayer Leverkusen. De 23-jarige linkerhoekspeelster ziet een overgang naar Amsterdam-Noord zitten, omdat ze bij Leverkusen geen speeltijd krijgt. Er is echter een kink in de kabel gekomen. De Duitse club wil een opleidingsvergoeding van ruim 3000 euro ontvangen. Ook moet VOC ongeveer hetzelfde bedrag aan de Europese Handbalfederatie betalen voor overschrijvingskosten. De club kan die bedragen niet betalen. De hoop van VOC en Meijer is nu gevestigd op externe financiers om Meijer, die tussen 2012 en 2014 al speelde bij VOC, toch te kunnen aantrekken.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben deze speelronde slechts één van de drie wedstrijden tegen Quick Amersfoort gewonnen. Na de verrassende 5-4 nederlaag van donderdag was Pirates zaterdag in Amersfoort met 9-0 te sterk voor Quick. De Amsterdammers bleven gisteren thuis na verlenging (twaalf innings) steken op een 2-2 gelijkspel. Pirates blijft koploper in de hoofdklasse met drie punten meer dan nummer twee Neptunus uit Rotterdam en een wedstrijd minder gespeeld. De komende ronde spelen Pirates en Neptunus drie keer tegen elkaar, twee keer in Amsterdam.



Roeien

Wereldkampioen Ondrej Synek heeft de 125ste editie van de Aegon Koninklijke - Holland Beker gewonnen. De Tsjechische skiffeur bleef op de Bosbaan de Nieuw-Zeelander Mahé Drysdale en de Duitser Julius Peschel, tijdens het door de Rotterdamse roeivereniging De Maas en de Amsterdamse studenten roeivereniging Skøll georganiseerde evenement, voor. Bij de vrouwen won Olympisch kampioen Annekatrin Thiele uit Duitsland.