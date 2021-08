Perr Schuurs moet altijd strijden bij Ajax: ‘Bij PSV had ik me nooit zo ontwikkeld’

Perr Schuurs (21) maakte als tiener reuzenstappen bij Fortuna Sittard. Bij Ajax boekt hij beetje bij beetje progressie. De concurrentie is er moordend en iedereen kijkt mee. ‘Voetballen bij Ajax is keihard.’

In Oostenrijk, tijdens het trainingskamp met Ajax, zag Perr Schuurs met eigen ogen de verwoestende werking van het wassende water. De selectie nam na gedane arbeid geregeld een ijsbad in de rivier de Salzbach, en onderweg op de fiets zagen de spelers verdwaalde bomen liggen, geknapt als luciferhoutjes. Het noodweer teisterde deze zomer grote delen van Europa. Ook Limburg, waar Schuurs vandaan komt, werd zwaar getroffen. “Een oom van mij die vlak aan de Maas woont, heeft enorm veel schade opgelopen. Kennissen van ons die niet op vakantie zijn gegaan vanwege corona, en hun geld hebben gestoken in het verbouwen van hun huis, kunnen weer helemaal opnieuw beginnen. Het is een ramp. Vooral in Duitsland en België, waar zoveel dodelijke slachtoffers zijn gevallen.”

De familie Schuurs komt uit Nieuwstadt, nabij Sittard, niet in de buurt van het water. “Wij zijn de dans gelukkig ontsprongen.”

De voetballer zelf bracht de zomer grotendeels buiten Nederland door. Hij zocht de zon op met zijn vriendin: Santorini, Mykonos, Ibiza. Schuurs beleefde de ideale vakantie: sporten in de ochtend, luieren in de middag, lekker eten in de avond.

Dat sporten doet hij nooit met tegenzin. Beetje hardlopen, uurtje naar de gym. Het zit er ook wel ingebakken bij hem. Vakanties vroeger met het gezin stonden ook bol van de activiteiten. Met vader Lambert Schuurs, voormalig handbalinternational, begon de dag vaak met een potje tennis. ”En ’s middags voetballen.”

Toptennis

Zijn zeven jaar oudere zus Demi was er niet vaak bij op vakanties, of soms maar een paar dagen. Haar leven stond al vroeg in het teken van toptennis. “Demi was in de zomermaanden meestal op pad voor toernooien met de club of met de nationale ploeg. Dat begon rond haar twaalfde denk ik. Ze leeft van hotel naar hotel en is rond de dertig weken per jaar van huis. We zijn eraan gewend dat we als gezin niet vaak iedereen bij elkaar hebben.”

Zijn band met Demi is niettemin hecht, net als die met zijn andere zus Fleau, die op hoog niveau heeft gehandbald. Demi Schuurs beleefde een dramatische Olympische Spelen. Ze won in de eerste ronde met haar dubbelpartner Kiki Bertens, maar de euforie verdween nadat in de Nederlandse tennisequipe haar andere beoogde dubbelpartner Jean-Julien Rojer positief had getest op corona. Schuurs en Bertens werden een paar uur na het onheilsbericht in de tweede ronde uitgeschakeld, waarna de ploeg zich terugtrok uit het toernooi.

“Ik probeer Demi zoveel mogelijk te volgen. Ik heb haar eerste wedstrijd op de Spelen kunnen kijken. We waren in Oostenrijk. Ik lag met Jurgen Ekkelenkamp en Kenneth Taylor op de kamer. We hadden de wekker om zeven uur gezet. We hebben met z’n drieën lopen juichen.”

Kjell Scherpen en Perr Schuurs trokken veel met elkaar op. Scherpen verkaste deze zomer naar Brighton. Beeld Hollandse Hoogte/Soenar Chamid sportfotografie

Hoge verwachtingen

Topsport kan heel mooi zijn, maar ook genadeloos. Voetballen bij Ajax is keihard, zegt Schuurs. Zodra je het shirt aantrekt, voel je de druk, de verwachtingen, de hoge eisen. Niet alleen van het publiek, ook in de spelersgroep zelf. “Je ligt altijd onder een vergrootglas. Je wordt doorlopend de maat genomen. Alles is een strijd, een competitie.” Fouten horen bij het spel, maar je wordt er soms ook op afgerekend. De jonge keeper Kjell Scherpen maakte dat afgelopen seizoen mee. Hij werd gewogen en na twee blunders (AS Roma en FC Utrecht) te licht bevonden. Scherpen keept nu bij Brighton.

Schuurs en Scherpen trokken veel met elkaar op. Het zijn generatiegenoten en ze hebben dezelfde achtergrond: opgegroeid bij een kleine provincieclub. Schuurs: “Ik weet dondersgoed waar ik vandaan kom. Ik heb niet zoals veel Ajaxvoetballers vanaf mijn tiende in de opleiding gezeten. Bij Fortuna ging de training soms niet door omdat er geen ballen waren. Ik weet niet wat het is om elke jaar met een grote voorsprong kampioen te worden. Wij wonnen soms maar vijf wedstrijdjes per jaar. Dat is niet leuk. Dan moet de motivatie uit jezelf komen, en soms moet je die uit je tenen halen. Dat is leerzaam.”

Vallen en opstaan. Niet opgeven, niet zeuren, doorgaan. Als je de voetballer Perr Schuurs wilt typeren, moet je dat ene moment uit de recente oefenwedstrijd tegen Bayern München terughalen. Dat moment dat Bayernspits Joshua Zirkzee de bal in het lege Ajaxdoel kon lopen. Althans, dat dacht hij. Met een alles-of-nietstackle haalde Schuurs de bal nog nét voor de voeten van Zirkzee en de doellijn weg.

Hij ziet bij zichzelf nog altijd een stijgende lijn, al zijn het kleine stapjes die hij maakt in vergelijking met de stroomversnelling waarin hij bij Fortuna vanaf zijn zestiende terechtkwam. “Ik moet er bij Ajax harder voor werken.” Schuurs speelde eerst een jaar in Jong Ajax, was daarna regelmatig invaller in het eerste elftal en stond vorig seizoen in de basis. Hij won de strijd van de Mexicaan Edson Álvarez, die voor vijftien miljoen euro was gekocht – om zijn plek aan het einde van de competitie te verliezen aan Jurriën Timber, anderhalf jaar jonger dan hij.

Interesse van andere clubs

Timber haalde daarna zelfs de EK-selectie van het Nederlands elftal, Schuurs speelde met Jong Oranje het EK. De centrale verdediger blonk uit in dat toernooi. Hij scoorde in de halve finale tegen Duitsland, die uiteindelijk met 2-1 verloren ging. Hij had het nodig; een goed optreden, weer even in the picture staan. Bij zijn zaakwaarnemer Wessel Weezenberg werd na het jeugd-EK door tal van clubs geïnformeerd naar de status van Schuurs bij zijn club. “Maar ik blijf bij Ajax. Ik heb niet voor niets vijf maanden geleden mijn contract verlengd. Het is niet makkelijk om bij Ajax terecht te komen, dan moet je ook niet te snel het hoofd buigen.”

Hij had een paar jaar geleden ook de kans om naar PSV te gaan. “Ik heb bewust voor deze uitdaging gekozen. En ik heb er geen spijt van. Ik had me bij PSV nooit zo kunnen ontwikkelen als ik bij Ajax heb gedaan. De stijl van spelen van Ajax – veel moeilijker ga je het niet krijgen als centrale verdediger, met vijftig meter ruimte in je rug.”

Je kunt je in die stijl geen foutje permitteren. De kans dat een collega nog wat kan herstellen, is klein. Schuurs is leergierig en zelfbewust. “Ik wil completer worden.” Hij is lang (1.93 meter) en niet zo wendbaar, net als zijn voorganger Matthijs de Ligt, en ook Schuurs werkt met oud-atleet Troy Douglas aan zijn voetenwerk. “Het is bijna letterlijk stapje voor stapje beter worden.” Hij concurreert op zijn positie met Timber, die vanuit zijn opleiding beter weet wat het spel van Ajax tactisch en positioneel inhoudt. Schuurs moet het meer hebben van zijn kwaliteiten aan de bal, zijn opbouw, zijn passing.

De club gelooft in hem, trainer Erik ten Hag ook. Toch is hij niet altijd zeker van zijn plek. Er zijn mensen die hem om die reden adviseren naar een andere club te gaan. “Maar die mensen zien mij niet elke dag trainen, die gaan niet met mij om, weten niet hoe ik in elkaar steek. Waarom zou ik weggaan? Ik ben pas 21. Als je bij deze club mag voetballen, moet je die kans pakken. Het is heel speciaal om bij Ajax te spelen, en eigenlijk ook een beloning.”