Pepijn Lijnders, assistent-trainer van Liverpool: ‘Ajax denkt en speelt net als Liverpool’

Ten Hag: ‘Nóg moediger zijn’

Ajax speelt dinsdagavond de vijfde poulewedstrijd van de Champions League op Anfield tegen regerend ­Engels kampioen Liverpool. Trainer Erik ten Hag ziet kansen: “Maar we zullen nóg moediger moeten zijn dan in de thuiswedstrijd.”

In de Johan Cruijff Arena ­verloor Ajax met 1-0 van Liverpool. Ten Hag: “We ­creëerden genoeg kansen, maar we verzuimden die af te ronden. Maar met meer lef denk ik dat we ook nog meer kansen hadden kunnen afdwingen.”

Ajax is met een nagenoeg complete selectie naar ­Engeland gereisd. Alleen Mohammed Kudus ontbreekt. Na de training van ­maandagavond moest blijken of Daley Blind, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch ook fit genoeg zijn om te spelen. “Zoals het er nu uitziet, kan iedereen die mee is spelen,” zei Ten Hag maandag.

In de heenwedstrijd vervulde Blind een speciale rol op het middenveld, waar hij een extra bewaker was van spits Roberto Firmino. Ten Hag wilde niet zeggen of hij die tactische variant opnieuw hanteert. Wel vindt hij dat zijn elftal op dit moment beter is dan de ploeg die vijf weken geleden tegen Liverpool aantrad. “We zijn gegroeid, beter op elkaar ingespeeld. Maar het is een uitstekende ploeg waartegen we spelen. Liverpool heeft z’n blessures, maar staat nog altijd bovenaan in de Premier League. Dan weet je genoeg.”

De kansen van Ajax liggen achter de defensie van Liverpool, dat graag op de helft van de tegenstander speelt en Ajax daar ook zoveel mogelijk zal willen houden. Ten Hag: “Liverpool geeft veel pressie, we zullen secuur moeten zijn aan de bal en de ruimtes achter hun laatste lijn moeten vinden.” Het lijkt erop dat hij met twee snelle vleugelaanvallers wil spelen: hij heeft de keuze uit David Neres, Antony of Quincy Promes. Dan is Dusan Tadic vermoedelijk de spits.