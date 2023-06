Pep Guardiola is een dwangneuroticus die alles wil controleren

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Erling Haaland

Niet vanwege zijn spel stal Haaland de show na een wedstrijd die nooit een show werd. Haaland was slecht, net als zijn trainer. Ik weet best dat ik als psychiater geen diagnose mag stellen bij iemand die ik niet ken, maar omdat ik geen psychiater ben concludeer ik dat Pep Guardiola een dwangneuroticus is die alles tot het bittere einde wil controleren. Hij verpestte de Champions Leaguefinale met zijn controledwang en tactische foefjes waardoor spelers niet konden uitblinken die dat normaliter wel doen. Over Kate Abdo en haar CBS-show schreef ik al eerder, bijvoorbeeld na City-Leipzig. Zaterdag waren Thierry Henry, Micah Richards en Jamie Carragher na de wedstrijd in topvorm, daartoe gedreven door de aanwezigheid van een ontspannen Haaland en de egoloze gespreksleider Kate Abdo. Geen kwaad woord over Gary Lineker, maar deze voetbalshow van CBS kent zijn gelijke niet.

