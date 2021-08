Pensionado Louis van Gaal en zijn band met stagiair Henk Fraser

Er is al veel gezegd en geschreven over de terugkeer van bondscoach Louis van Gaal. Met als vermakelijk aspect hoe bij collega’s altijd weer de behoefte ontstaat om ‘de mens’ Van Gaal te ontleden.

Intussen zijn twee opvallende zaken onbesproken gebleven. Allereerst de benoeming van Henk Fraser, die de contouren heeft van een plan B, dat ontbrak bij het ontslag van Frank de Boer. Die kon vertrekken, waarna de KNVB erachter kwam dat er in de kaartenbak geen alternatief voorhanden was en pensionado Louis in allerijl de natie moest komen redden.

Eigenlijk oogt het best logisch. Van Gaal is aan­gesteld om te voorkomen dat Oranje het WK gaat missen en Fraser is erbij gehaald om te voorkomen wat er na De Boer is gebeurd. Dus is er na assistent Danny Blind en keeperscoach Frans Hoek de ­stagiair Fraser aangesteld. Als potentieel opvolger van Van Gaal, mits hij zijn stage goed doorloopt.

Opvallend is wel dat Fraser zijn contract bij Sparta op 21 juni nog tot 2024 verlengde, uitgerekend de dag waarop Oranje zich met negen uit drie zonder puntverlies soeverein voor de laatste zestien van het EK zou plaatsen. Een week later kon De Boer zijn koffers pakken.

Verder viel nog iets op. Van Gaal meldde dat in de telefoongesprekken met de internationals de ­spelers voor het 4-3-3-systeem hadden gepleit. Dat is tamelijk curieus, omdat Frank de Boer tijdens het EK beweerde dat de sleutelfiguren binnen het team onomwonden achter zijn 5-3-2 stonden. Dit riekt naar een iets te volgzame selectie of De Boer heeft het wel gehoord, maar niet geluisterd. Nu maar afwachten hoe dat straks tijdens het eerste ronde­tafelgesprek voor Noorwegen-Nederland zal gaan.

Verder uitte Van Gaal zijn twijfels over het aanbod van buitenspelers, die cruciaal zijn bij de uitvoering van het 4-3-3-systeem. Met Steven Bergwijn (door De Boer niet geselecteerd), Cody Gakpo (reserve bij De Boer) en Steven Berghuis (reserve bij De Boer) beschikt de bondscoach in ieder geval over drie vleugelaanvallers van niveau. Kortom, hij heeft ze dus wel.

Vooral met Gakpo sloeg De Boer tijdens het EK de plank mis. Wie de trainingen van Oranje bezocht, constateerde hoe de 22-jarige PSV’er er steeds bovenuit stak. Hij was klaar voor een basisplaats, maar kwam niet verder dan elf minuten tegen Noord-Macedonië. Vooral tijdens het verloren duel met Tsjechië schreeuwde het team om de wissel Patrick van Aanholt voor Gakpo, om meer offen­sieve power op links te krijgen.

Het kwam er niet van, maar gelukkig heeft het de aanvaller er niet van weerhouden om te blijven doorgroeien. Tijdens Benfica-PSV was Gakpo de beste man op het veld en hij kwam zo weer dichter bij de basisplaats die Louis van Gaal mogelijk wel voor hem in gedachten heeft.

Na overleg natuurlijk met Henk Fraser.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

