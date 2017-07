PEC Zwolle ziet af van El Idrissi

Mourinho houdt deur open voor Zlatan

Zlatan Ibrahimovic kan een nieuw contract bij Manchester United verdienen. Trainer José Mourinho hield vrijdag (plaatselijke tijd), in aanloop naar een oefenwedstrijd tegen Los Angeles Galaxy, de deur voor de geblesseerde Zweedse aanvaller open.



"We zijn continu in gesprek en praten open over de opties," aldus Mourinho. "Ik sta er zeker voor open."



Ibrahimovic werd afgelopen seizoen topscorer bij Manchester United. In 46 wedstrijden tekende de oud-speler van Ajax voor 28 doelpunten, waarvan zeventien in de Premier League, tot hij eind april in het Europese duel met Anderlecht een knieblessure opliep. Zlatan liet zich opereren in de Verenigde Staten en heeft zeker een half jaar nodig om te herstellen.