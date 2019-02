PEC niet naar rechter om verplaatsing wedstrijd Ajax

Het duel stond gepland voor zaterdag, maar werd door de KNVB verplaatst naar 13 maart om Ajax de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op het Champions Leagueduel van volgende week tegen Real Madrid.



PEC was het daar niet mee eens omdat het nu drie duels in acht dagen moet spelen. In eerste instantie klopte de club aan bij de arbitragecommissie van de KNVB, maar die achtte zich niet bevoegd.



Organisatorische aspecten

De leiding van de club besloot woensdag af te zien van een gang naar de rechter. "Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid'', meldt de club op de website.



PEC Zwolle accepteert daarom onder protest de nieuwe datum. PEC had een spoedeisende arbitragezaak tegen de KNVB aangespannen, maar de arbitragecommissie liet dinsdagavond weten alleen te kunnen oordelen bij geschillen van KNVB-leden onderling. De voetbalbond zelf is geen lid.



Wedstrijddata

"Het steekt de club dat het beroep bij de arbitragecommissie niet op inhoudelijke, maar formele gronden is afgedaan, terwijl er goede redenen waren voor de arbitragecommissie om het wèl inhoudelijk te behandelen. Dit punt gaat PEC Zwolle dan ook aan de orde stellen in het vennotenoverleg van de Eredivisie CV'', meldt de club, die stelt dat de afgesproken procedure voor het verplaatsen van wedstrijddata is geschonden.



De club gaat verder onderzoeken of de zaak later op inhoudelijke gronden nog aan een andere instantie aan de orde kan worden gesteld. "Feit blijft dat PEC Zwolle door deze gang van zaken de enige club is wiens belangen zijn geschaad,'' aldus de Overijsselse club.



