Paul Pogba schijnt onder invloed te zijn gekomen van zo’n ‘marabout’, een tovenaar

Een 8 voor Paul Pogba

Varane zei voorafgaand aan de wedstrijd tegen Denemarken dat het team te doen had met Paul Pogba. L’Équipe publiceerde vrijdag een artikel over de invloed van tovenaars, ‘marabouts’, in het Franse voetbal. Pogba schijnt in de invloedssfeer van zo’n marabout te zijn gekomen via de oud-internationals Alou Diarra en Serge Aurier. L’Équipe diste een aantal fijne anekdotes op. In de jaren tachtig speelde Montpellier tegen Toulon. De president, Nicollin, dacht dat ze behekst waren. Voor de training was er een marabout in de kleedkamer die een kip had meegenomen in een kooi. Opeens sloeg hij met een hakmes de kop van de kip. Júlio César, de fameuze Braziliaanse verdediger, riep ‘help, help’. Overal was bloed. Het weekend erop won Montpellier met 3-0 van het Toulon van Peter Bosz. Het sportblad suggereert dat Bosz nog steeds onder de invloed van die vloek is.

Paul Pogba, Frans international en naar verluidt onder invloed van een tovenaar. Beeld DeFodi Images via Getty Images

