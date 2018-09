Paul Barends treedt af als voorzitter van ASV De Dijk

Braspenning stak tien jaar veel geld in de vereniging. Na zijn komst in 2008 schoot De Dijk als een komeet van de vierde klasse naar het hoogste amateurniveau. Door het kampioenschap in 2017 leken de bomen tot in de hemel te groeien.



Excelsior van Amsterdam

De tweede divisie kreeg in de eigen seizoensgids het predicaat 'laatste horde richting profvoetbal'. De Dijk wilde het Excelsior van Amsterdam worden.



Maar alles veranderde in november, vorig seizoen. Een conflict tussen het oude bestuur van voorzitter Ton Langelaar en sponsor Braspenning liep zo hoog op dat de geldschieter geen andere uitweg zag dan opstappen. Hij sprak van 'diverse ego's binnen de club' die hem en zijn aspiraties dwarsboomden. Beide partijen wensten niet uit te weiden over de achtergrond van het conflict.



'Een te grote broek'

ASV De Dijk degradeerde vervolgens uit de tweede divisie en moest een compleet nieuwe selectie samenstellen. De ploeg van de nieuwe trainer Kees Oostermeijer, overgekomen van WV-HEDW, begint zaterdag aan de competitie in de derde divisie. Ze spelen uit tegen Ajax Amateurs.



"De Dijk had een te grote broek aan," concludeerde Barends een paar maanden geleden in een gesprek met Het Parool. Hij noemde de eerste divisie-ambities 'een mooi verhaal'. "Maar op deze locatie, aan de Schellingwouderdijk, is geen ruimte voor een tweede Amsterdamse profclub. Met een realistische blik kijken we nu naar de tweede of derde divisie."