Pasveer twee maanden aan de kant vanwege blessure aan hand

Pasveer, die sinds 2021 bij Ajax speelt en nog een contract heeft tot het einde van het seizoen, stond afgelopen seizoen tijdens vijftien competitieduels onder de lat. In totaal verdedigde hij in vijftig wedstrijden het doel van de Amsterdammers.

Sinds de komst van Argentijnse wereldkampioen Gerónimo Rulli in januari is Pasveer de tweede doelman bij Ajax. In het met 3-0 gewonnen oefenduel tegen Sjachtar Donetsk van afgelopen dinsdag verving Pasveer in de rust Jay Gorter. Ajax speelt zaterdag weer een oefenduel, tegen het Belgische RSC Anderlecht.

Op 12 augustus begint Ajax de eredivisie met een thuisduel tegen Heracles. Eind augustus spelen de Amsterdammers een tweeluik voor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Op 7 augustus hoort Ajax wie de tegenstander wordt.

