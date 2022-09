Pasveer of Cillessen, wie wordt eerste keuze op WK? ‘Het gaat er niet om wie op het hoogste niveau speelt’

Keeperstrainer Frans Hoek met Remko Pasveer, Andries Noppert en Jasper Cillessen (vlnr). Beeld Olaf Kraak/ANP

De hervatting van de eredivisie na de voorbije interlandperiode is dit weekend waarschijnlijk meteen illustratief voor de manier waarop Ajacied Remko Pasveer en NEC’er Jasper Cillessen zich de komende maand zullen moeten bewijzen. De strijd om de plek onder de lat in het eerste WK-duel met Senegal, over vijftig dagen, gaat vooral tussen hen.

Pasveer hoeft zaterdag tegen zijn voormalige club Go Ahead Eagles waarschijnlijk maar sporadisch in te grijpen, zoals dat in veel meer eredivisieduels geldt. Maar breekt Go Ahead een keer uit, dan komt de Oranjedebutant meteen onder een vergrootglas te liggen. In eigen land dient de kraker tegen PSV op 6 november als enige serieuze testcase voor Pasveer. Door de overige tegenstanders van Ajax (FC Volendam, Excelsior, RKC, Vitesse en FC Emmen) zal de routinier vermoedelijk niet op de proef worden gesteld.

Cillessen dient als doelman van een kleinere club als NEC waarschijnlijk veel vaker als ‘kanonnenvoer’. Tegen topclub Feyenoord bijvoorbeeld, deze zondag. De oud-keeper van Barcelona en Valencia krijgt net als Pasveer ook nog titelkandidaat PSV voor de kiezen.

Uiteenlopende kwaliteiten

En verder? Veel duels waarin de belangen voor NEC groot zijn, krachtmetingen met clubs die ook in eerste instantie strijden voor lijfsbehoud en eventueel pas gaandeweg het seizoen hun doelstelling naar boven toe bijstellen. Voor de doelman als individu is dat niet anders, met het WK in het verschiet. Een van de redenen voor Cillessen om terug te keren naar Nijmegen was immers specifiek om zijn plek in Oranje veilig te kunnen stellen.

Maar ook Pasveer heeft zijn zinnen gezet op een basisplaats, na zijn eerste interlands waarin hij tegen Polen (2-0) en België (1-0) niet teleurstelde. Sterker nog, bondscoach Louis van Gaal liet al weten dat hij in principe Pasveer meenemt. “Ik zal moeten blijven leveren, want de bondscoach kijkt natuurlijk ook naar je prestaties bij de club,” zei Pasveer, die met Napoli (tweeluik), Liverpool en Rangers ook nog vier fraaie en zware Champions Leagueclashes tegemoet ziet.

Zo begint dus een strijd tussen twee doelmannen, die bij hun clubs heel andere rollen hebben en belangen verdedigen. Hoe worden zij dan beoordeeld door Van Gaal en zijn keeperstrainer Frans Hoek? Kan dat wel eerlijk gebeuren als Pasveer doorgaans weinig te doen krijgt en Cillessen juist verhoudingsgewijs veel reddingen moet verrichten, waardoor hij zowel bij een wereldsave als een blunder meer zal opvallen?

Niet te vergelijken

“Hun rollen zijn niet te vergelijken, maar dat is ook niet erg,” zegt Sander Westerveld, die als keeper van Liverpool tijdens het EK van 2000 inviel bij Oranje en als speler van Real Sociedad vier jaar later in Portugal reserve was. “Het gaat er niet om wie op het hoogste niveau speelt. Het gaat om de keeper die het best in vorm is. Daarbij maakt het niet uit hoeveel reddingen hij verricht, maar hoe hij ze maakt en of dat op beslissende momenten gebeurt.”

Voor de interlandperiode bleek al dat Pasveer en Cillessen er bij hun clubs heel verschillende rollen op nahouden. Cillessen begon na zijn moeizaam tot stand gekomen transfer een speelronde later en noteerde twee clean sheets minder dan Pasveer. Dat zegt weinig over de vorm, aangezien middenmoter Cillessen minder tegengoals incasseerde en vijftien schoten meer op zich afgevuurd kreeg. Mede daardoor pakte hij twee keer zoveel ballen als Pasveer en noteert hij een hoger reddingspercentage (88,9 om 76,2).

Dat verbaast Westerveld niet. “Cillessen steekt in een geweldige vorm. Hij is bij NEC al meerdere malen tot man of the match verkozen. Daarmee wil ik niet zeggen dat Pasveer er niet bij hoort. Ik vind het ontzettend knap wat hij laat zien. Tegen AZ keepte hij geweldig. Ik vond de lof na het duel met Liverpool wel overdreven, omdat hij alleen aan het eind een knappe redding verrichtte. Maar als je het mij vraagt, verdient Cillessen met zijn vorm en ervaring een basisplek.”

Totaalplaatje

Maar doet de bondscoach er verstandig aan de keeper van NEC op te stellen op het WK? Moet die eer niet toebedeeld zijn aan Pasveer, die ook op het hoogste Europese niveau uitkomt? “Het uitgangspunt moet niet zijn wie bij de beste club speelt,” vindt Westerveld, die de Duitser Andreas Köpke als voorbeeld neemt. “Hij keepte na de degradatie met Eintracht Frankfurt een geweldig EK in 1996. Vervolgens werd hij verkozen tot beste keeper van de wereld.”

Van Gaal en Hoek hechten ook veel waarde aan de meevoetballende kwaliteiten van hun keepers. Daarin krijgt de keeper van Ajax, die in de Champions League procentueel meer reddingen verrichtte dan in de eredivisie, meer te doen dan Cillessen. Pasveer overlegt ook daardoor een veel hogere passnauwkeurigheid (77,5 om 60,8 procent).

Westerveld: “Het totaalplaatje is belangrijk. Hoek zal een profielschets van een keeper hebben. Daarin wordt gekeken naar reddingen, meevoetballen en de techniek waarmee dat gebeurt. En dan ook: wie doet dat goed onder druk? Die druk ervaart Pasveer vooral in de Champions League. Cillessen heeft bij NEC met een andere druk te maken. Dan nog gaat het erom welke keeper de beslissende reddingen op beslissende momenten verricht. Wat dat betreft, zou het mooi zijn als ze allebei nog een paar penalty’s tegen krijgen.’’