Pasveer (38) en Taylor (20) maken debuut in Oranje: ‘Ik denk dat ik een degelijke pot heb gespeeld’

Remko Pasveer coacht de Oranjedefensie in zijn eerste interland tegen Polen. Beeld ANP

Pasveer sprak over een van de mooiste avonden van zijn leven. “Als je terugkijkt naar een paar jaar geleden, had ik dit niet durven dromen. De laatste weken en maanden zat het er wel een beetje aan te komen,” aldus de keeper na de 2-0 overwinning op Polen in de Nations League.

Pasveer kreeg al vrij vroeg in de week van bondscoach Louis van Gaal te horen dat hij tegen Polen zou keepen. “Vooral omdat er heel weinig tijd is tot het WK en hij mij ook graag wil zien. Dat was denk ik de voornaamste reden”, zei de doelman, die tevreden was over zijn debuut. “Ik denk dat ik een degelijke pot heb gespeeld. De eerste helft was goed, de tweede helft wat lastiger. Voetballend kon het nog wat beter.”

Samen met de andere keepers van Oranje oefende Pasveer, met het oog op het WK, dinsdag op strafschoppen. Ook werden de doelmannen aan testen onderworpen, bijvoorbeeld voor hun reactiesnelheid. “Wat daar uitkomt, moeten we nog horen en daar gaan we het nog over hebben. Met de strafschoppen heb ik in ieder geval geen bal tegengehouden. Dus ik ga misschien niet als penaltydoelman mee naar Qatar. Laten we het in wedstrijden maar na 90 minuten beslissen.”

‘Niet snel nerveus’

“Dit is waar je als kind van droomt. Bij de een gaat het heel snel, bij de ander duurt het wat langer. Het voordeel is dat als je op mijn leeftijd debuteert, je niet snel nerveus meer bent en gewoon te maken hebt met normale wedstrijdspanning,” zei Pasveer, die met 38 jaar en 318 dagen de op een na oudste Oranjedebutant ooit is. Sander Boschker was nog ouder toen hij voor het eerst met Oranje meedeed – 39 jaar en 224 dagen.

Bondscoach Louis van Gaal gaf vooraf aan het belangrijk te vinden dat Nederland weer eens de nul zou houden. Dat dat gebeurde tegen Polen, met topspits Robert Lewandowski van FC Barcelona, deed de ploeg goed. “We hebben het als team goed gedaan, het stond gewoon goed. We hebben Lewandowski onschadelijk gemaakt. Als keeper was het mijn taak om coachend de boel wakker te houden. We praatten veel met elkaar en de jongens achterin bleven goed doordekken,” aldus Pasveer.

6 – The Netherlands have fielded six Ajax players in a single international game for the first time since 22 June 1996 (v France). Reunited. pic.twitter.com/vUwgT77PVM — OptaJohan (@OptaJohan) 22 september 2022

‘Altijd ready zijn’

Naast Pasveer maakte ook Kenneth Taylor zijn debuut in het Nederlands elftal. Het was de zesde Ajacied die in het veld kwam. De laatste keer dat er zoveel Ajaxspelers in een wedstrijd voor Nederland speelden was op 22 juni 1996 tegen Frankrijk.

“Ik had het wel gehoopt, maar er niet per se op gerekend,” aldus de 20-jarige middenvelder over zijn eerste wedstrijd in Oranje. “Het gaat wel echt snel, ik kan het eigenlijk nog niet beseffen. Nu is het zaak om dit vast te houden.”

Taylor werd deze interlandperiode voor het eerst opgeroepen door de bondscoach. De geboren Alkmaarder was niet helemaal tevreden over de indruk die hij de eerste trainingsdagen in Zeist achterliet. “Ik heb mezelf nog niet echt kunnen laten zien, al wist ik ook wel dat dat lastig kon worden,” zei hij in aanloop naar de interland. “Als we in partijvormen elf tegen elf spelen, zit ik bij de reserves. Wij zijn dan een soort Polen dat het tegen de basisploeg opneemt.”

Van Gaal was een dag voor de wedstrijd eerlijk tegen de nieuweling. “Hij zei dat ik altijd ready moest zijn en dat ik er moest staan als er iemand geblesseerd zou uitvallen.” Dat gebeurde tegen Polen. Al in de eerste minuut moest middenvelder Teun Koopmeiners het veld verlaten en halverwege kon ook Frenkie de Jong niet verder. Steven Berghuis, de vervanger van Koopmeiners, kreeg in de slotfase last van zijn rug. Taylor: “Toen wist ik wel dat het mijn moment kon zijn.”

Agressiever in de duels

De vader van de jonge Ajacied had ook niet echt op het debuut gerekend en bleef achter in Nederland. Een jaar geleden miste hij ook al het debuut van zijn zoon in de Champions League, in Lissabon tegen Sporting Portugal. “Hij is er normaal echt altijd bij. Misschien kan hij beter wegblijven,” grapte Taylor junior, die zijn dank uitsprak richting de spelers van Oranje. “De groep heeft me goed opgevangen deze week. Iedereen is heel aardig en behulpzaam. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. En het heeft ook geholpen dat we hier met veel Ajacieden zijn natuurlijk.”

Van Gaal vindt dat Taylor nog moet werken aan zijn ‘defensieve oriëntatie’. De middenvelder kan zich daarin vinden. “Ik denk wel dat het een verbeterpunt is. Ajaxtrainer Alfred Schreuder zegt ook dat ik agressiever moet zijn in de duels. Daar werk ik gewoon aan.”

Taylor gaat het shirtje dat bij zijn eerste interland hoort inlijsten en hoopt dat er snel meer wedstrijden in Oranje zullen volgen. Uiteraard hoopt hij ook op een plek in de WK-selectie. “Van Gaal heeft aangegeven dat ik nog niet zeker ben van mijn plek en dat ik het bij Ajax en hier moet laten zien.”