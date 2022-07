Parsons ziet kansen voor Oranje tegen aanvallende Fransen

Coach Mark Parsons geeft instructies tijdens de training. Beeld ANP

“Iedereen heeft al besloten dat Frankrijk deze wedstrijd zal winnen en dat Oranje er vooral is voor de kaartverkoop,” verwijst hij naar de oranje gekleurde tribunes.

De bondscoach van Nederland denkt echter dat zijn ploeg de Fransen zeker genoeg tegenwicht kan bieden en haalt hoop uit het gelijkspel van Frankrijk in de laatste groepswedstrijd tegen IJsland. “Het is een interessante situatie voor de Fransen want het is hun eerste gelijkspel na zestien zeges. Het wordt interessant om te zien hoe ze daarop reageren.”

Frankrijk won met 3-1 van Oranje tijdens het Tournoi de France afgelopen februari. “Frankrijk heeft een topteam, topspeelsters en ze spelen heel consistent. We hebben ze goed bestudeerd omdat ze een mogelijke tegenstander waren voor de kwartfinales,” zegt de bondscoach. “De voetbalsters hebben veel snelheid en kracht. Ze zijn dynamisch en niet alleen in atletisch opzicht, maar ook in de manier van spelen. Ze communiceren heel goed wanneer ze moeten lopen.”

Terugkeer Miedema

Parsons hoopt dat er in de aanvallende manier van spelen van de Franse voetbalsters kansen liggen voor zijn ploeg. Zeker als aanvalster Vivianne Miedema fit genoeg is om te spelen. “Er zijn gevaarlijke punten, maar er is ook ruimte. Dat zag je toen Frankrijk tegen België en IJsland speelde.”

De topscorer aller tijden van Oranje keerde woensdag terug op het trainingsveld na een coronabesmetting, maar het is nog niet zeker of ze inzetbaar is. “Er zijn drie belangrijke stappen. Vandaag was de eerste,” zei Parsons. “Als we de trainingen van vandaag, morgen en vrijdag hebben afgewerkt, zijn we een staat om een besluit te nemen of ze kan spelen.”

De Oranje Leeuwinnen missen ook aanvaller Lieke Martens. Zij liep in de wedstrijd tegen Zwitserland een voetblessure op. Het EK is voor haar voorbij. Eerder raakte Nederland keepster Sari van Veenendaal kwijt. Zij raakte geblesseerd in het openingsduel tegen Zweden (1-1).